MB đồng hành cùng doanh nghiệp với nền tảng tài trợ chuỗi cung ứng đa tầng

Chuỗi cung ứng Việt Nam đang đứng trước những thay đổi mạnh mẽ, đặt ra nhu cầu về các giải pháp tài chính linh hoạt và số hóa. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiên phong triển khai Gói giải pháp Tài trợ chuỗi cung ứng đa tầng (SCF đa tầng) trên nền tảng số, qua đó hỗ trợ khơi thông nguồn vốn, kết nối dòng tiền trong chuỗi và đồng hành cùng doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế.

Trước sự chuyển dịch mạnh mẽ của chuỗi cung ứng Việt Nam và nhu cầu ngày càng cao về năng lực tài chính của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiên phong triển khai Nền tảng Tài trợ chuỗi cung ứng đa tầng (SCF đa tầng) trên nền tảng số. Giải pháp hướng tới khơi thông dòng vốn xuyên suốt chuỗi cung ứng, đồng hành cùng doanh nghiệp đầu ngành xây dựng hệ sinh thái nhà cung cấp bền vững, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị.

Khi sức khỏe của chuỗi cung ứng trở thành bài toán tài chính

Việt Nam đang trở thành điểm đến quan trọng trong chiến lược dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt ở các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng, hàng tiêu dùng và xuất khẩu. Sự hiện diện ngày càng lớn của các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp đầu ngành kéo theo yêu cầu cao hơn đối với năng lực cung ứng của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là nhóm SME.

Tuy nhiên, một trong những điểm nghẽn của chuỗi cung ứng là khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp ở những tầng sâu hơn. Nhiều SME có năng lực sản xuất, có đơn hàng và thị trường đầu ra ổn định nhưng vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận vốn theo phương thức truyền thống – vốn thường dựa trên tài sản đảm bảo, báo cáo tài chính và lịch sử tín dụng độc lập.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đầu ngành không chỉ cần tối ưu tài chính nội bộ mà ngày càng quan tâm đến khả năng kiểm soát, minh bạch và sức chống chịu của toàn bộ hệ sinh thái nhà cung cấp. Bài toán đặt ra là làm thế nào để dòng vốn không chỉ dừng lại ở mối quan hệ giữa doanh nghiệp lớn và nhà cung cấp trực tiếp, mà có thể tiếp tục lan tỏa tới các tầng sâu hơn trong chuỗi.

Nền tảng SCF đa tầng: Khơi thông nguồn vốn doanh nghiệp, kiến tạo chuỗi cung ứng bền vững

Nắm bắt nhu cầu đó, MB tiên phong triển khai Nền tảng Tài trợ chuỗi cung ứng đa tầng trên nền tảng số, mở rộng phạm vi kết nối tài chính từ doanh nghiệp trung tâm và nhà cung cấp tầng 1 tới các nhà cung cấp tầng 2, tầng 3 và sâu hơn trong hệ sinh thái.

Điểm khác biệt của nền tảng nằm ở việc ứng dụng các phương thức tài chính và giải pháp phi tín dụng, giúp dòng vốn có thể được luân chuyển xuyên suốt chuỗi thay vì chỉ tập trung ở một cấp độ. Qua đó, MB hướng tới giải quyết đồng thời hai điểm nghẽn: khơi thông nguồn vốn tới SME và mở rộng khả năng lưu chuyển vốn xuyên suốt chuỗi cung ứng.

Đối với doanh nghiệp trung tâm, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu ngành có hệ sinh thái hàng trăm, hàng nghìn nhà cung cấp trong các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, điện tử, ô tô, thép, xây dựng, năng lượng, nông sản – thực phẩm và FMCG, nền tảng SCF đa tầng cung cấp công cụ quản trị công nợ và dòng tiền tập trung trên một nền tảng số. Theo đó, doanh nghiệp có thể số hóa, minh bạch hóa hoạt động thanh toán, quản lý danh mục nhà cung cấp đa tầng và tối ưu vốn lưu động, đồng thời có thêm công cụ hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái nhà cung cấp ổn định, bền vững.

Riêng với doanh nghiệp SME trong chuỗi cung ứng, giải pháp mở ra một phương thức tiếp cận tài chính thuận lợi hơn dựa trên dòng giao dịch và vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi. Đáng chú ý, nhà cung cấp có thể yêu cầu thu hộ công nợ chỉ trong vài phút với cơ chế “3 không”: không cần quy trình xét duyệt hạn mức, không yêu cầu tài sản đảm bảo và không phải nhận nợ vay. Qua đó, doanh nghiệp có thêm nguồn lực để mua nguyên vật liệu, mở rộng công suất, bảo đảm tiến độ giao hàng và nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp đầu ngành.

Số hóa toàn trình, trải nghiệm xuyên suốt

Chia sẻ thêm về điểm vượt trội của sản phẩm, đại diện MB cho biết, toàn bộ trải nghiệm trên nền tảng SCF đa tầng được MB thiết kế theo hướng tự động hóa toàn trình 100%, giảm các thao tác thủ công và rút ngắn quá trình vận hành. Nền tảng tích hợp các công nghệ như Blockchain và Big Data, hỗ trợ giao dịch an toàn, minh bạch và bảo mật.

“Sau 6 tháng triển khai pilot, nền tảng dự kiến đạt quy mô giao dịch khoảng 5.000 tỷ đồng, đồng thời đã được triển khai cho nhiều doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực trọng điểm như thép, xây dựng, nông sản, điện tử và FMCG. Kết quả bước đầu cho thấy khả năng kết nối doanh nghiệp trung tâm với hệ sinh thái nhà cung cấp, hỗ trợ SME tiếp cận nguồn vốn và mở rộng dòng vốn tới nhiều tầng trong chuỗi”, đại diện MB chia sẻ.

Với nền tảng SCF đa tầng, MB hướng tới một cách tiếp cận mới trong tài trợ chuỗi cung ứng, đó là không chỉ cung cấp vốn cho từng doanh nghiệp, mà khơi thông dòng vốn cho cả hệ sinh thái. Qua đó, MB tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng sức chống chịu và xây dựng những chuỗi cung ứng bền vững hơn trong giai đoạn hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.