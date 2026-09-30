Những mẫu camera ngoài trời dưới 1 triệu đáng mua 2026

Camera ngoài trời dưới 1 triệu là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu giám sát nhà ở, sân vườn hoặc cửa hàng nhỏ. Các mẫu camera trong tầm giá này được trang bị nhiều tính năng hữu ích như ghi hình rõ nét, cảnh báo chuyển động và theo dõi từ xa. Chọn thiết bị phù hợp giúp việc giám sát khu vực đơn giản hơn.

Những mẫu camera ngoài trời dưới 1 triệu đáng mua 2026

Camera ngoài trời hiện có nhiều phiên bản với sự khác nhau về chất lượng hình ảnh, khả năng quan sát và tiện ích đi kèm. Tùy vào nhu cầu sử dụng, bạn có thể cân nhắc thiết bị phù hợp cho từng vị trí lắp đặt.

Camera IP WiFi TP-Link Tapo TC40 1080p

TP-Link Tapo TC40 1080p là mẫu camera ngoài trời dưới 1 triệu hướng đến nhu cầu giám sát ngoài trời với chi phí tiết kiệm. Thiết bị ghi hình Full HD 1080p, quay ngang 360° và dọc 130°, kết hợp tầm nhìn ban đêm lên đến 30m để theo dõi khu vực xung quanh.

Tapo TC40 với thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt

Tapo TC40 hỗ trợ nhận diện người, phát hiện chuyển động, đàm thoại hai chiều và báo động âm thanh tùy chỉnh. Chuẩn IP65 phù hợp với các vị trí lắp đặt ngoài trời

Camera hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD với dung lượng tối đa 512GB để lưu trữ dữ liệu. Hiện thiết bị có giá bán khoảng 590.000 đồng. Đây là lựa chọn phù hợp nếu cần camera có quay quét và tính năng giám sát cơ bản.

Camera IP WiFi EZVIZ H8C 2K Full Color

EZVIZ H8C 2K Full Color là mẫu camera EZVIZ ngoài trời dưới 1 triệu phù hợp với nhu cầu giám sát phạm vi rộng nhờ khả năng quay 350° và nghiêng 80°. Camera ghi hình ở độ phân giải 2304 × 1296 pixel, hỗ trợ nhiều chế độ nhìn đêm với tầm nhìn xa 30 m.

Điểm đáng chú ý là công nghệ AI hỗ trợ phát hiện hình dáng người, theo dõi và cảnh báo khi có chuyển động. Thiết bị còn hỗ trợ đàm thoại hai chiều, còi báo động và lưu trữ qua thẻ MicroSD tối đa 512GB. Với giá 795.000 đồng, H8C 2K phù hợp với người cần camera quay quét linh hoạt, hỗ trợ AI và nhiều phương thức giám sát trong cùng một thiết bị.

Camera KBVision IP WiFi 4MP KX-C41L

KBVision KX-C41L nổi bật với độ phân giải 4MP, hỗ trợ ghi hình 2560 × 1440 pixel cùng khả năng quan sát ban đêm bằng hồng ngoại và đèn LED với tầm xa 30 m. Mẫu camera ngoài trời dưới 1 triệu này hỗ trợ phát hiện chuyển động, nhận diện con người, đàm thoại hai chiều qua micro và loa tích hợp.

Chuẩn IP67 giúp thiết bị phù hợp với các vị trí ngoài trời thường xuyên tiếp xúc bụi và nước. Với giá khoảng 740.000 đồng, KX-C41L là lựa chọn phù hợp nếu ưu tiên độ phân giải 4MP cùng khả năng cảnh báo chủ động.

Camera IP ngoài trời WiFi IMOU S51FEP 5MP FullColor

IMOU S51FEP 5MP FullColor là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc camera ngoài trời dưới 1 triệu. Thiết bị sở hữu độ phân giải 5MP, hỗ trợ quay ngang 355° và dọc 90°, giúp mở rộng phạm vi quan sát.

Công nghệ FullColor kết hợp nhiều chế độ nhìn đêm, hỗ trợ theo dõi rõ hơn trong điều kiện thiếu sáng. Camera IMOU ngoài trời này có tầm nhìn xa 30 m, phù hợp lắp đặt tại sân, cổng hoặc trước nhà.

Thiết bị còn hỗ trợ phát hiện người, Smart Tracking để theo dõi chuyển động và chuẩn IP66 phù hợp cho môi trường ngoài trời. Với giá khoảng 820.000 đồng, đây là lựa chọn phù hợp nếu cần camera có hình ảnh chi tiết và quay quét linh hoạt.

Mua camera ngoài trời dưới 1 triệu ở đâu uy tín?

CellphoneS là địa chỉ bạn có thể tham khảo khi cần mua camera an ninh với nhiều lựa chọn phù hợp. Hệ thống có nhiều mẫu sản phẩm từ các thương hiệu phổ biến, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng. Khi lựa chọn camera tại CellphoneS, bạn có thể nhận được các quyền lợi đi kèm như:

Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán, bao gồm cả trả góp.

Chế độ bảo hành theo quy định từ từng thương hiệu.

Ưu đãi, khuyến mãi được cập nhật theo từng thời điểm.

Có thể đổi trả theo điều kiện áp dụng tại CellphoneS.

CellphoneS là địa chỉ mua camera chính hãng, bảo hành rõ ràng

Camera ngoài trời dưới 1 triệu hiện có nhiều lựa chọn đáp ứng nhu cầu giám sát cơ bản trong gia đình hoặc cửa hàng nhỏ. Tùy theo vị trí sử dụng, bạn nên cân nhắc khả năng ghi hình, góc quan sát và các tính năng đi kèm. Mua camera tại CellphoneS để được tư vấn lựa chọn thiết bị và nhận các ưu đãi đang áp dụng.