3 khu vực cho thuê phòng trọ Hà Nội giá rẻ gần các trường đại học

Giữa nhịp sống Hà Nội ngày càng đắt đỏ, việc tìm được phòng trọ vừa túi tiền, vừa gần trường luôn là “bài toán đau đầu” của sinh viên và người trẻ đi học - đi làm. Giá thuê leo thang, nguồn cung đa dạng nhưng thật giả lẫn lộn khiến nhiều bạn hoang mang. Bài viết này sẽ điểm danh 3 khu vực thuê phòng trọ giá rẻ, thuận tiện di chuyển tới các trường đại học lớn, giúp bạn tiết kiệm chi phí mà vẫn có chỗ ở phù hợp, an toàn và tiện lợi.

Top 3 khu vực thuê phòng trọ Hà Nội gần trường đại học.

1. "Thủ phủ" Cầu Giấy (đường Xuân Thủy)

Trục đường Xuân Thủy (Cầu Giấy) từ lâu đã là "thánh địa" phòng trọ giá rẻ Hà Nội của giới trẻ nhờ vị trí đi ngang các trường lớn như: ĐH Quốc gia Hà Nội, Sư phạm, Công nghệ và Kinh tế Hà Nội. Mỗi năm, hàng chục nghìn sinh viên nhập học khiến nhu cầu thuê phòng luôn ở mức cao, kéo theo nguồn cung đa dạng, đặc biệt trong các ngõ đông sinh viên như ngõ 165, ngõ 181 Xuân Thủy và khu vực chợ Nhà Xanh.

Phân khúc phổ biến nhất là phòng trọ bình dân, nhà cấp 4 cũ hoặc phòng khép kín cơ bản từ 15–20m² với giá khoảng 2,5–3,2 triệu đồng/tháng; còn chung cư mini, studio đầy đủ điều hòa, nóng lạnh, giường tủ có giá khoảng 3,8–5 triệu đồng/tháng cho diện tích 22–30m².

Sống tại đây, bạn sẽ được tận hưởng thiên đường mua sắm, ăn uống "siêu rẻ" tại chợ Nhà Xanh và di chuyển cực nhanh nhờ tuyến tàu điện Nhổn - Ga Hà Nội chạy dọc trục đường. Tuy nhiên, vì ngõ ngách Xuân Thủy thường nhỏ, dốc và sâu, bạn hãy đặc biệt lưu ý kiểm tra kỹ hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) của tòa nhà trước khi xuống tiền đặt cọc nhé!

2. Cụm Bách - Kinh - Xây (Hai Bà Trưng - Giải Phóng)

Cụm Bách - Kinh - Xây (gồm Đại học Bách khoa Hà Nội - Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học Xây dựng Hà Nội) luôn nằm trong top tìm thuê trọ của sinh viên Hà Nội nhờ sự có mặt của ba trường đại học lớn gồm ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU) và ĐH Xây dựng Hà Nội. Hàng năm, khu vực này đón hàng chục nghìn tân sinh viên, tạo nên nguồn cung phòng trọ đa dạng với nhiều mức giá:

Sleepbox/Homestay: Chỉ từ 1,5 - 1,8 triệu/người/tháng

Phòng khép kín (18 - 25m²): Dao động 2,7 - 3,5 triệu/tháng

Studio cao cấp đủ đồ: Khoảng 4 - 5,5 triệu/tháng

Điểm cộng lớn nhất khi chốt phòng tại đây là bạn có thể đi bộ đi học, tiết kiệm hàng triệu đồng tiền xăng xe mỗi năm, chưa kể thiên đường ăn vặt ngon - bổ - rẻ trứ danh quanh phố Lê Thanh Nghị, Tạ Quang Bửu. Tuy nhiên, do nằm trong khu vực tập thể cũ (Quỳnh Mai, Bách Khoa) hoặc ngõ sâu phố Bạch Mai, nhiều phòng có mức giá "hạt dẻ" thường khá cũ kỹ, chung chủ hoặc bị giới hạn giờ giấc.

3. Trục đường Nguyễn Trãi - Phùng Khoang

Trục đường Nguyễn Trãi - Phùng Khoang (thuộc quận Thanh Xuân và Nam Từ Liêm cũ) luôn nằm trong nhóm khu vực được người thuê phòng trọ Hà Nội săn tìm nhiều nhất nhờ mức giá hợp lý và hệ thống tiện ích hoàn chỉnh. Được mệnh danh là "thủ phủ sinh viên", khu vực này bao quanh bởi loạt trường đại học lớn như ĐH Hà Nội, PTIT, Học viện Y Dược cổ truyền hay cụm VNU.

Nhờ lợi thế quỹ đất rộng và xa lõi trung tâm một chút, giá thuê ở đây "mềm" hơn hẳn phường Cầu Giấy hay Hai Bà Trưng. Hiện tại, giá một phòng trọ truyền thống chỉ dao động từ 1,8 – 2,8 triệu/tháng. Nếu muốn nâng cấp lên chung cư mini đời mới, full đồ, có thang máy, mức giá cũng chỉ khoảng 3,2 – 4,5 triệu/tháng.

Đặc biệt, khu chợ Phùng Khoang ngay sát vách là thiên đường ăn uống, mua sắm chuẩn "giá sinh viên". Đặc biệt, việc đi lại vào trung tâm nay đã cực tiện nhờ tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông chạy dọc trục đường. Tuy nhiên, bạn nên ưu tiên khảo sát thực tế trước khi thuê phòng, vì đường Nguyễn Trãi thường ùn tắc vào giờ cao điểm, còn các ngõ Phùng Khoang và Triều Khúc có thể ngập nước sau những trận mưa lớn.

Lời khuyên khi tìm thuê phòng trọ Hà Nội giá rẻ

Tìm thuê phòng trọ Hà Nội giá rẻ không chỉ dừng lại ở “câu chuyện” giá thấp, mà còn phải chọn được chỗ ở “đáng tiền – đỡ rủi ro”. Dưới đây là những lời khuyên “đắt giá” mà bạn có thể tham khảo:

Hãy luôn xem phòng trực tiếp, kiểm tra ánh sáng, thông gió, tường ẩm mốc, an ninh khu vực và tuyệt đối không đặt cọc vội khi chưa rõ hợp đồng.

Khi xem phòng, nhớ thử bật điện, nước, hỏi kỹ tốc độ internet để tránh cảnh mạng chập chờn lúc học online hay làm việc từ xa.

Đừng quên hỏi rõ các chi phí phát sinh như gửi xe, vệ sinh, giờ giấc ra vào (nhiều nơi hiện thu gửi xe khoảng 100.000–150.000đ/tháng, nước 25.000–30.000đ/khối, mạng 80.000–120.000đ/phòng).

Nếu có thể, ưu tiên phòng trọ Hà Nội gần bến bus hoặc gần trường để tiết kiệm tiền xăng và thời gian đi lại.

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