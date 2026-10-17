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4,47 - là số bác sĩ bình quân tại mỗi trạm y tế trên địa bàn Quảng Ninh hiện nay

Báo Quảng Ninh trên
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#bác sĩ

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