Tạo bước tiến cho y tế chuyên sâu

Phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế Quảng Ninh trong giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng bệnh viện, thành phố đang tập trung đầu tư, phát triển kỹ thuật cao, nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý phức tạp, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Sau 14 ngày điều trị bằng kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO) tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh, bà Hoàng Thị Mùi (xã Quảng Hà) đã có thể ngồi dậy tập thở. Trước đó, bà bị suy hô hấp cấp nặng, phải sử dụng ECMO để duy trì sự sống. Chị Trần Thị Ngọc, con bà Mùi, chia sẻ: "Khi mẹ nhập viện, tình trạng rất nguy kịch, gia đình vô cùng lo lắng. Nhờ các bác sĩ tận tình cứu chữa, sức khỏe của mẹ tôi đã tốt hơn nhiều. Gia đình rất yên tâm và tin tưởng vào chuyên môn của các bác sĩ".

Đây là một trong những ca bệnh nặng được cứu chữa nhờ các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu tại Trung tâm Hồi sức tích cực, chống độc - đột quỵ. Ngoài ECMO, trung tâm đã làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp như lọc máu liên tục, gan nhân tạo, hạ thân nhiệt chỉ huy… Trong điều trị đột quỵ, đơn vị thực hiện tiêu sợi huyết, lấy huyết khối cơ học và ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán… Năm 2026, trung tâm được Tổ chức Đột quỵ thế giới trao giải thưởng Kim cương về chất lượng điều trị đột quỵ.

Điều trị ECMO cho người bệnh tại Trung tâm Hồi sức tích cực, chống độc - đột quỵ,Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh.

Bác sĩ CKII Hà Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, chống độc - đột quỵ, cho biết: Trung tâm hướng tới điều trị toàn diện người bệnh nặng, đồng thời hỗ trợ chuyên môn hồi sức cho các cơ sở y tế trên địa bàn. Đơn vị tiếp tục đầu tư trang thiết bị, đào tạo nhân lực, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế.

Cuối tháng 9/2026, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh đưa vào hoạt động 3 trung tâm chuyên sâu, gồm: Mắt; chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp; hồi sức tích cực, chống độc - đột quỵ. Theo bác sĩ CKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện, việc phát triển các trung tâm nhằm tập trung nguồn lực, đưa những kỹ thuật cao của tuyến trung ương về triển khai tại địa phương, hạn chế chuyển tuyến. Bệnh viện dự kiến thành lập các trung tâm tim mạch, phẫu thuật thần kinh và xét nghiệm. Đây cũng là bước chuẩn bị để xây dựng bệnh viện đạt hạng đặc biệt hoặc tương đương theo định hướng của thành phố.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, sau 12 năm phát triển kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, đến tháng 9/2026 đã có 3.125 trẻ chào đời nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và 714 trẻ nhờ phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI). Tháng 10/2026, bệnh viện thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và di truyền trên cơ sở nâng cấp Khoa Hỗ trợ sinh sản và đơn vị di truyền y học. Bác sĩ CKII Đỗ Duy Long, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, cho biết: Bệnh viện tiếp tục đào tạo đội ngũ chuyên sâu, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ mới trong điều trị vô sinh, hiếm muộn. Theo dự án mở rộng bệnh viện giai đoạn II, trung tâm sẽ được bố trí tại khu nhà mới rộng khoảng 2.700m², có phòng xét nghiệm và nuôi cấy phôi hiện đại, hướng tới trở thành cơ sở hỗ trợ sinh sản chuyên sâu của vùng Đông Bắc.

Trong lĩnh vực y học cổ truyền, tháng 8/2026, Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ninh đưa Trung tâm Nghiên cứu và bào chế thuốc cổ truyền vào hoạt động. Trung tâm tập trung nghiên cứu, chuẩn hóa quy trình bào chế, kiểm nghiệm và phát triển các sản phẩm từ dược liệu. Đến nay, trung tâm đã ứng dụng 15 bài thuốc cổ truyền trong điều trị, đồng thời tiếp tục nghiên cứu các chế phẩm dạng viên hoàn, thuốc bột, thuốc ngâm chân và sản phẩm hỗ trợ điều trị từ dược liệu.

Dán nhãn cho sản phẩm thuốc cổ truyền sắc sẵn đóng gói tại Trung tâm Nghiên cứu và bào chế thuốc cổ truyền, Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ninh.

Mạng lưới y tế chuyên sâu tiếp tục được mở rộng tại các bệnh viện. Ngày 3/11/2026, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng đưa Trung tâm Điều trị bằng oxy cao áp vào hoạt động, với 2 buồng oxy cao áp đơn chỗ và 1 buồng đa chỗ cùng hệ thống cung cấp oxy, khí nén và lọc khí chuyên dụng. Bệnh viện cũng đang triển khai nghiên cứu kết hợp oxy cao áp với kích thích từ xuyên sọ trong điều trị mất ngủ, mở thêm hướng ứng dụng kỹ thuật không dùng thuốc.

Tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, các trung tâm ung bướu và y học hạt nhân, chẩn đoán hình ảnh, chấn thương - chỉnh hình và bỏng tiếp tục phát huy thế mạnh trong điều trị các bệnh lý phức tạp. Bệnh viện còn triển khai những kỹ thuật cao như ghép thận, ghép giác mạc, lấy và ghép mô, tạng từ người hiến chết não… góp phần nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu cho khu vực Đông Bắc.

Hiện các bệnh viện tại Quảng Ninh đã triển khai trên 83% kỹ thuật của tuyến trung ương; tỷ lệ chuyển tuyến chung ở mức 4,56%, trong đó chuyển tuyến trung ương chỉ 0,67%. Những kết quả này cho thấy hiệu quả của việc đầu tư phát triển y tế chuyên sâu, nhất là trong tiếp nhận, điều trị các ca bệnh phức tạp, giảm áp lực cho tuyến trên và tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.