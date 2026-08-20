Amazon mở rộng giao hàng bằng drone đến 500 thành phố Mỹ

Hàng triệu người có thể được nhận các gói hàng nhỏ, nhẹ của Amazon bằng máy bay không người lái vào cuối năm nay, theo kế hoạch công ty công bố ngày 19/8 nhằm mở rộng dịch vụ giao hàng bằng đường không đến các khu vực ngoại ô tại gần 500 thành phố ở Mỹ.

Logo Amazon trên mặt tiền một tòa nhà ở Schoenefeld, gần Berlin, Đức. Amazon đang mở rộng dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái tới gần 500 thành phố tại Mỹ. Ảnh: AP

Amazon cho biết trong một thông cáo báo chí rằng khách hàng có thể nhận hàng bằng máy bay không người lái trong thời gian nhanh nhất là 30 phút. Các máy bay không người lái có thể vận chuyển những gói hàng nặng tối đa 5 pound (khoảng 2,3 kg).

Kế hoạch này sẽ làm gia tăng cuộc cạnh tranh giữa Amazon và Walmart trong việc cung cấp thời gian giao hàng nhanh nhất cho người tiêu dùng. Cả hai tập đoàn đều sử dụng kết hợp máy bay không người lái và đội ngũ giao hàng để vận chuyển các mặt hàng khách hàng đặt mua.

Mục tiêu không nhất thiết là cắt giảm chi phí bằng cách thay thế tài xế và xe tải - bởi những máy bay không người lái chỉ có thể chở một gói hàng mỗi lần sẽ khó làm được điều đó. Thay vào đó, các công ty đang sử dụng máy bay không người lái như một công cụ giúp khách hàng hài lòng hơn nhờ giao hàng nhanh hơn, với kỳ vọng hệ thống giao hàng tốc độ cao sẽ thu hút thêm người mua.

Kế hoạch của Amazon sẽ mở rộng hoạt động giao hàng bằng máy bay không người lái trên toàn nước Mỹ lên hơn 6 lần, tới hàng trăm cộng đồng mới, trong đó có các khu vực đô thị Chicago, Atlanta, Cleveland và Boise. Máy bay không người lái chủ yếu sẽ hoạt động tại các khu vực ngoại ô, cách xa các tòa nhà chọc trời và sân bay lớn có thể gây ra vấn đề. Mỗi điểm triển khai máy bay không người lái phục vụ nhiều thành phố trong một khu vực đô thị, nhưng Amazon không cho biết chính xác công ty dự định bắt đầu hoạt động từ bao nhiêu điểm mới.

CEO Amazon Andy Jassy cho biết Amazon đã tích lũy nhiều kinh nghiệm qua hoạt động tại 11 địa điểm và đặt mục tiêu đưa dịch vụ tới 30 triệu khách hàng vào cuối năm nay, đồng thời giao 500 triệu gói hàng vào cuối thập kỷ.