Starbucks bị kiện vì ghi nhãn 8 loại đồ uống protein là “không đường”

Starbucks đang đối mặt với một vụ kiện của người tiêu dùng, cáo buộc hãng ghi nhãn “không đường” cho 8 loại đồ uống protein dù những sản phẩm này vẫn chứa đường, thậm chí nhiều hơn một viên kẹo Reese’s Peanut Butter Cup.

Biển hiệu Starbucks tại Trung tâm thương mại Galleria Mall, Buffalo, New York. Ảnh: AP

Ngày 5/10, thực đơn trên website Starbucks tại Mỹ liệt kê một cốc Sugar-Free Caramel Protein Matcha dung tích 16 ounce (0,5 lít) chứa 16 gram đường, dung tích 20 ounce (0,6 lít) chứa 21 gram đường. Trong khi đó, một chiếc kẹo Reese’s nhân bơ đậu phộng chứa 11 gram đường.

Hãng luật Hagens Berman, chuyên về các vụ kiện tập thể, đã đệ đơn kiện thay mặt 3 người tiêu dùng tại California, New York và Washington từng mua các loại đồ uống protein được Starbucks quảng cáo là không đường.

“Người tiêu dùng tránh đường vì nhiều lý do, có thể vì sức khỏe nói chung, kiểm soát bệnh tiểu đường, đường huyết hay những nguyên nhân khác. Việc ghi nhãn sai như vậy là vấn đề nghiêm trọng đối với nhiều người”, ông Steve Berman, đồng sáng lập kiêm đối tác điều hành của hãng luật có trụ sở tại Seattle, nói.

Các nguyên đơn cho rằng việc Starbucks đặt tên và quảng cáo các sản phẩm là “sai lệch, gây hiểu lầm và trái pháp luật”, đồng thời cáo buộc công ty vi phạm các quy định liên bang về ghi nhãn sản phẩm.

Starbucks, có trụ sở tại Seattle, cho biết lượng đường trong các loại đồ uống protein đến từ sữa giàu protein mà công ty sử dụng. Starbucks khẳng định hãng không thêm đường vào đồ uống và sử dụng siro không đường để tạo hương vị.

Trên website Starbucks ngày 5/10, các sản phẩm này vẫn được quảng cáo là “không đường”, nhưng công ty đồng thời công bố rõ lượng đường trong từng loại đồ uống và cho biết các sản phẩm không được bổ sung đường.

“Chúng tôi cho rằng những cáo buộc này không có cơ sở. Starbucks luôn cung cấp thông tin nhất quán và rõ ràng về các loại đồ uống protein, những lựa chọn không đường, các tùy chọn tùy chỉnh và thành phần dinh dưỡng trên các thông báo về sản phẩm, thực đơn, tài liệu tiếp thị, Starbucks.com và ứng dụng Starbucks, đồng thời sẽ tích cực bảo vệ mình trong vụ việc này”, người phát ngôn của Starbucks nói.

Starbucks ra mắt các loại đồ uống protein vào tháng 9/2025 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với đồ uống bổ sung dưỡng chất, đồng thời bắt kịp các đối thủ như Dutch Bros, hãng đã tung ra các loại cà phê bổ sung protein từ năm 2024. Dutch Bros cũng cung cấp phiên bản ít đường của Hopscotch Protein Latte vị caramel, nhưng sản phẩm được quảng cáo với tên gọi Hopscotch Zero Sugar Added Protein Latte. Một cốc dung tích 16 ounce (0,5 lít) có đá chứa 7 gram đường và 11 gram protein. Trong khi đó, một cốc Starbucks Sugar-Free Caramel Protein Latte có đá, dung tích 16 ounce (0,5 lít), chứa 9 gram đường và 29 gram protein.

Vụ kiện yêu cầu Starbucks bồi thường cho những người tiêu dùng Mỹ đã mua các sản phẩm nói trên. Các nguyên đơn cũng đề nghị tòa án yêu cầu Starbucks ngừng sử dụng nhãn “không đường” đối với những sản phẩm có chứa đường.