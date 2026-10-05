OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11, trong bối cảnh xung đột vũ trang tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn một phần nguồn cung của liên minh này.

Các bồn chứa dầu thô tại cơ sở Bắc Jiddah của Aramco, Ả-rập Xê-út. Ảnh: AP

Trong tuyên bố chung đưa ra sau phiên họp trực tuyến định kỳ, nhóm OPEC+ gồm Ả-rập Xê-út, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman xác nhận sẽ giữ nguyên các mục tiêu sản lượng trong tháng 11, phù hợp với lộ trình khai thác hiện hành đã được đề ra từ trước. Theo tuyên bố, OPEC+ sẽ tiếp tục họp trực tuyến vào ngày 1/11 để quyết định kế hoạch khai thác cụ thể cho tháng 12. Chính sách khai thác cho cả năm 2027 sẽ được quyết định tại Hội nghị Bộ trưởng OPEC+ diễn ra ngày 29/11.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu kỳ hạn đang tiến sát trở lại ngưỡng 100 USD/thùng, trong khi giá dầu diesel bán lẻ lên mức cao kỷ lục do tác động trực tiếp từ cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông, buộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) phải tính đến phương án xả kho dầu dự trữ khẩn cấp.

Trước đó, ngày 3/10, G7 cho biết sẽ đưa 100 triệu thùng dầu và các sản phẩm nhiên liệu ra thị trường trong những tuần tới, trước tiên là một lượng lớn dầu diesel. Giá dầu diesel gần đây đã lên mức cao kỷ lục tại Mỹ, gây sức ép lên nông dân, các doanh nghiệp vận tải đường bộ và người tiêu dùng phụ thuộc vào loại nhiên liệu này. G7 cam kết đưa một lượng lớn dầu diesel ra thị trường trong 20 ngày đầu, trong khi số còn lại sẽ được phân bổ trong 4 tháng tiếp theo.