Amazon tạm dừng hợp tác với hãng vận tải hàng hóa 21 Air sau tai nạn máy bay

Amazon ngày 13/9 thông báo tạm dừng sử dụng dịch vụ của hãng vận tải hàng hóa 21 Air sau vụ một máy bay chở hàng của hãng lao khỏi đường băng tại Miami, khiến 5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Logo Amazon trên mặt tiền một tòa nhà. Ảnh: AP

Vụ tai nạn xảy ra ngày 6/9, khi chiếc Boeing 767 hạ cánh với tốc độ cao sau đó chạy quá cuối đường băng khoảng 396 m, trước khi đâm vào một xe tải chở nhân viên của một công ty vệ sinh máy bay. Cả 5 người thiệt mạng đều ở trên chiếc xe này.

Người phát ngôn của Amazon, bà Kelly Nantel, cho biết Amazon sẽ tiếp tục hỗ trợ cuộc điều tra cũng như những người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn.

21 Air, có trụ sở tại bang North Carolina, bắt đầu vận chuyển hàng hóa cho Amazon từ năm 2024. Công ty chưa đưa ra phản hồi về quyết định mới của Amazon.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) dự kiến xem xét nhiều yếu tố liên quan đến vụ tai nạn, trong đó có lịch sử sở hữu máy bay, điều kiện thời tiết tại sân bay, hồ sơ bảo dưỡng và hoạt động khai thác của 21 Air.

Thông tin chuyến bay được NTSB công bố ngày 9/9 cho thấy một phi công đã cảnh báo người còn lại rằng máy bay đang di chuyển quá nhanh khi tiếp cận đường băng và cả sau khi chạm đất. Các bản ghi âm trong buồng lái cũng ghi nhận một loạt cảnh báo tự động của máy bay về tốc độ hạ xuống và địa hình phía trước. Tuy nhiên, toàn bộ nội dung trao đổi giữa các phi công sẽ chỉ được công bố ở giai đoạn sau của cuộc điều tra.

Chiếc Boeing 767 gặp nạn được sản xuất cách đây 32 năm. Theo trang theo dõi chuyến bay Flightradar24, máy bay ban đầu được chế tạo để vận chuyển hành khách và từng phục vụ cho nhiều hãng hàng không ở nước ngoài trong hơn hai thập kỷ. Đến năm 2015, chiếc máy bay được cải hoán thành máy bay chở hàng trước khi được 21 Air đưa vào khai thác.