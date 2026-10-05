2 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong vụ xả súng tại bang Georgia, Mỹ

Giới chức bang Georgia cho biết hai người thiệt mạng và khoảng 35 người bị thương trong vụ xả súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Vienna, bang Georgia, miền Nam nước Mỹ, rạng sáng 4/10 giờ địa phương.

Lực lượng chức năng điều tra hiện trường vụ xả súng khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 35 người bị thương tại Vienna, bang Georgia, ngày 4/10/2026. Ảnh: AP.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Dooly, hơn 1.000 người có mặt tại hiện trường khi hơn 50 tiếng súng được ghi nhận tại ít nhất 2 địa điểm cách nhau khoảng một dãy nhà. Vụ việc xảy ra khoảng 1 giờ 25 phút sáng trong dịp cuối tuần Homecoming của Trường Trung học Hạt Dooly.

Cảnh sát trưởng hạt Dooly Craig Peavy cho biết lực lượng chức năng đang tuần tra tại một bữa tiệc đường phố trong khu dân cư thì nghe thấy tiếng súng. Đám đông hoảng loạn bỏ chạy theo nhiều hướng, trong khi tiếng súng tiếp tục vang lên tại một địa điểm cách đó khoảng một dãy nhà. Lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong tại hiện trường và nhiều người khác bị thương. Các nạn nhân đã được đưa đến các bệnh viện để điều trị.

Nhân viên pháp y hạt Dooly Brett Walls cho biết 2 nạn nhân nam, 20 và 23 tuổi, tử vong tại hiện trường do trúng đạn. Ông cho biết nhiều người bị đạn bắn, trong khi khoảng 10 người khác bị thương khi tìm cách bỏ chạy.

Theo Giám đốc Hệ thống trường học hạt Dooly Sherrod Willaford, vụ xả súng không diễn ra tại một sự kiện do nhà trường tổ chức. Ông cho biết vụ việc có thể ảnh hưởng đến nhiều học sinh, gia đình và nhân viên nhà trường. Các trường học vẫn mở cửa vào ngày 5/10, song sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn.

Hiện chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. Vụ việc đang được điều tra.

Thành phố Vienna cách thủ phủ Atlanta khoảng 210 km về phía Nam và cách thành phố Macon khoảng 80 km về phía Nam. Đây cũng là nơi xảy ra một vụ nổ súng tại tiệc sinh nhật hồi tuần trước, khiến 12 thiếu niên bị thương.