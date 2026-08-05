Ba lô quá nặng có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe học sinh

Khi học sinh tại nhiều quốc gia chuẩn bị bước vào năm học mới, các chuyên gia y tế cảnh báo tình trạng ba lô quá nặng có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển thể chất của trẻ nếu không được điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh sách giáo khoa, học sinh ngày nay còn phải mang theo máy tính xách tay hoặc máy tính bảng, bình nước, hộp cơm, quần áo thể thao và nhiều vật dụng khác, khiến trọng lượng ba lô vượt quá khả năng mang vác của nhiều học sinh.

Ba lô quá nặng có thể ảnh hưởng đến cột sống và sự phát triển thể chất của trẻ. Ảnh: AP

Theo Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP), việc thường xuyên mang ba lô quá nặng có thể gây áp lực lên cột sống, vai và cơ bắp, ảnh hưởng đến tư thế, khả năng vận động và sự phát triển của trẻ. Những dấu hiệu cho thấy ba lô vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể bao gồm việc trẻ phải cúi người về phía trước để giữ thăng bằng, đi lại khó khăn hoặc dây đeo hằn sâu vào vai. Các chuyên gia nhấn mạnh phụ huynh không nên đợi đến khi trẻ xuất hiện đau nhức mới giảm tải ba lô.

Tiến sĩ Sadika Kendi, Chủ tịch Ủy ban Phòng chống Chấn thương của AAP, cho biết chấn thương lưng ở trẻ tuy không phổ biến nhưng hoàn toàn có thể xảy ra.

“Nếu trẻ vấp ngã khi đang mang một chiếc ba lô quá nặng, trọng lượng của ba lô có thể khiến mức độ chấn thương nghiêm trọng hơn”. - Tiến sĩ Sadika Kendi cảnh báo.

Không chỉ giới y tế, các giáo viên cũng khuyến nghị phụ huynh rà soát những vật dụng thực sự cần thiết để học sinh mang đến trường. Theo bà Samantha Ness, giáo viên tại bang Arizona (Mỹ), nhiều học sinh hiện coi ba lô như chiếc túi đựng đủ loại đồ dùng cá nhân thay vì chỉ phục vụ việc học, vô tình làm tăng thêm trọng lượng không cần thiết.

Các chuyên gia khuyến cáo nên lựa chọn ba lô có hai quai đeo bản rộng, có đệm vai và đệm lưng, nhiều ngăn để phân bổ trọng lượng, đồng thời hướng dẫn trẻ mang ba lô đúng tư thế và gập đầu gối để nhấc ba lô thay vì cúi gập lưng, nhằm giảm áp lực lên cột sống.

Ngoài ra, học sinh không nên đeo ba lô khi ngồi trên ô tô hoặc các phương tiện giao thông vì có thể làm giảm hiệu quả của dây an toàn trong trường hợp xảy ra va chạm.

Theo các chuyên gia, một chiếc ba lô được sắp xếp hợp lý và có trọng lượng phù hợp không chỉ giúp giảm nguy cơ chấn thương cột sống mà còn tạo điều kiện để học sinh học tập và vận động thoải mái hơn trong suốt năm học.