Anh và Google thử nghiệm thay đổi đường bay nhằm giảm tác động khí hậu của ngành hàng không

Trong hai mùa đông tới, hàng trăm chuyến bay thương mại qua khu vực đông bắc Đại Tây Dương sẽ được yêu cầu điều chỉnh đường bay nhằm thử nghiệm khả năng giảm tác động khí hậu từ các vệt ngưng tụ phía sau máy bay.

Một máy bay để lại vệt ngưng tụ phía sau khi bay qua bầu trời tại Garmisch-Partenkirchen, Đức, ngày 1/1/2023. Ảnh: AP

Chương trình Operation Blue Skies do Chính phủ Anh hỗ trợ, với sự tham gia của Google, sẽ sử dụng dự báo bằng trí tuệ nhân tạo để xác định những khu vực có khả năng hình thành vệt ngưng tụ. Khi máy bay bay qua không khí lạnh và ẩm, các tinh thể băng có thể hình thành quanh hạt muội từ động cơ, tạo thành những đám mây giữ nhiệt và góp phần làm Trái Đất nóng lên.

Trong thời gian thử nghiệm, kiểm soát viên không lưu có thể yêu cầu một số máy bay thay đổi độ cao tối đa 2.000 feet, tương đương 610 mét, để tránh các khu vực này. Đây là những điều chỉnh nhỏ trong phạm vi hoạt động bay thông thường và được thực hiện thông qua hệ thống kiểm soát không lưu hiện có.

Khoảng 10.000 chuyến bay dự kiến đi qua vùng trời Shanwick trong thời gian thử nghiệm, trong đó hàng trăm chuyến sẽ được điều chỉnh đường bay. Mỗi mùa đông sẽ có khoảng 20-40 ngày thử nghiệm, chủ yếu vào thời điểm lượng chuyến bay ít hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc điều chỉnh 1-5% số chuyến bay có thể đủ để đánh giá hiệu quả giảm hình thành vệt ngưng tụ trên quy mô toàn vùng trời.

Google cho biết vệt ngưng tụ là một trong những thách thức khí hậu cấp bách của ngành hàng không. Một số thử nghiệm trước đây của các hãng hàng không cho thấy việc điều chỉnh độ cao có thể giúp giảm tác động này. Chương trình mới sẽ đánh giá liệu phương pháp này có thể được áp dụng đồng thời cho nhiều máy bay trên toàn bộ một hành lang bay hay không.

Chính phủ Anh chi hơn một nửa trong tổng kinh phí 5 triệu bảng Anh, tương đương 6,76 triệu USD, cho chương trình nghiên cứu kéo dài 30 tháng. Nghiên cứu năm 2020 của đại học Imperial College London cũng cho thấy những thay đổi nhỏ trong đường bay có thể giúp giảm tác động khí hậu của vệt ngưng tụ. Các nhà nghiên cứu kỳ vọng kết quả từ Operation Blue Skies có thể làm cơ sở để áp dụng phương pháp này tại những vùng trời khác.