Triều Tiên cảnh báo thực thi quyền tự vệ trước tập trận Mỹ - Hàn

Triều Tiên ngày 14/8 chỉ trích cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn sắp tới, đồng thời cảnh báo sẽ thực thi quyền tự vệ để đối phó với các mối đe dọa.

Xe chiến đấu Stryker của Lục quân Mỹ vượt cầu phao trên sông Namhan trong cuộc diễn tập vượt sông chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, thuộc khuôn khổ cuộc tập trận lá chắn Tự do Ulchi 2025 tại Yeoju, Hàn Quốc. Ảnh: AP

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc dự kiến bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn thường niên mang tên Lá chắn Tự do Ulchi vào ngày 17/8. Hai nước cho biết quy mô tập trận năm nay tương tự những năm trước và mục tiêu là tăng cường khả năng sẵn sàng trước các mối đe dọa. Washington và Seoul nhiều lần khẳng định cuộc tập trận mang tính phòng thủ.

Cảnh báo mới nhất của Triều Tiên cho thấy nước này có thể tiến hành thêm các vụ thử tên lửa trong những ngày tới.

Trong tuần qua, Hàn Quốc và Nhật Bản đã phát hiện hai vụ phóng tên lửa đạn đạo từ khu vực bờ biển phía Đông Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa lên tiếng về các vụ phóng này.

Các chuyên gia nhận định hai vụ phóng tên lửa này có thể nhằm phản đối cuộc tập trận Mỹ - Hàn hoặc phục vụ quá trình nâng cấp các hệ thống vũ khí của Triều Tiên.

Ông Kim Jong Un nhiều năm qua không hưởng ứng các đề nghị nối lại đối thoại từ Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời tập trung củng cố năng lực hạt nhân kể từ khi tiến trình ngoại giao với Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ vỡ năm 2019.