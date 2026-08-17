Myanmar và Nga tăng cường quan hệ chiến lược

Truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin, Tổng thống Min Aung Hlaing đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga, trong đó ông dự kiến hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin nhằm tăng cường quan hệ song phương và hợp tác chiến lược.

Ảnh do Văn phòng Tổng thống Myanmar công bố qua AP: Tổng thống Min Aung Hlaing vẫy tay khi lên đường tới Nga tại sân bay quốc tế Naypyitaw ngày 17/8/2026.

Ông Min Aung Hlaing rời thủ đô Naypyitaw sáng 17/8, cùng các thành viên nội các. Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Myanmar (MRTV), đoàn sẽ gặp Tổng thống Putin và các quan chức cấp cao khác của Nga, đồng thời thảo luận về quan hệ song phương cũng như các vấn đề kinh tế, an ninh và xã hội.

Nga, cùng với Trung Quốc, là một trong những nước ủng hộ và cung cấp vũ khí chủ chốt cho Myanmar. Hai nước đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung, ký thỏa thuận phát triển điện hạt nhân và nhất trí hợp tác trong các dự án hàng không vũ trụ có người lái, trong đó có việc tuyển chọn và đào tạo phi hành gia đầu tiên của Myanmar.

Ông Min Aung Hlaing trước đó đã gặp Tổng thống Putin bên lề Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nguyên tử Thế giới tại Matxcơva hồi tháng 9/2026.

Chuyến thăm nằm trong một loạt chuyến công du nước ngoài gần đây của ông Min Aung Hlaing, trong đó có các nước láng giềng Trung Quốc, Ấn Độ, Lào và Thái Lan, trong nỗ lực tăng cường sự công nhận quốc tế và khôi phục vị thế ngoại giao.

Theo MRTV, trong chuyến thăm Nga, ông Min Aung Hlaing cũng sẽ tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Myanmar - Nga.