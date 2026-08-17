Morocco bắt giữ gần 300 người di cư tìm cách vào Ceuta

Lực lượng an ninh Morocco bắt giữ hàng trăm người di cư tìm cách vượt biên vào Ceuta bằng đường bộ và đường biển, trong bối cảnh giới chức hai nước tăng cường kiểm soát biên giới sau lời kêu gọi về một cuộc vượt biên tập thể mới.

Người di cư tập trung trên một ngọn đồi khi tìm cách vượt biên từ thị trấn Fnideq của Morocco vào Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha, ngày 15/8/2026. Ảnh: AP

Đài truyền hình nhà nước Medi 1 TV của Morocco ngày 16/8 cho biết 294 người di cư đến từ khu vực châu Phi cận Sahara đã bị bắt giữ một ngày trước đó khi tìm cách vào Ceuta. Lực lượng chức năng cũng bắt giữ 61 người Morocco bị cáo buộc hỗ trợ những nỗ lực vượt biên của người di cư.

Các nỗ lực vượt biên diễn ra sau khi xuất hiện ngày càng nhiều bài đăng trên mạng xã hội kêu gọi người di cư tìm đường đến Ceuta, thành phố của Tây Ban Nha nằm trên bờ biển phía Bắc Morocco. Trước tình hình này, giới chức Morocco và Tây Ban Nha đã tăng cường lực lượng an ninh và hạn chế người dân di chuyển về khu vực này.

Động thái mới nhất diễn ra hai tuần sau khi hàng chục nghìn người di cư tìm cách tiến vào Ceuta, trong bối cảnh nghèo đói và thông tin sai lệch được cho là những yếu tố thúc đẩy làn sóng này. Đây được xem là một trong những cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại khu vực. Theo số liệu chính thức, ít nhất 90 người đã thiệt mạng ở cả hai phía biên giới, trong khi các tổ chức nhân quyền đưa ra con số cao hơn.

Trước đó, một nhà ngoại giao cấp cao Morocco cho biết hơn 20.000 nhân viên an ninh được triển khai dọc biên giới với Ceuta mỗi ngày, với chi phí lên tới hàng trăm triệu USD.

Mỗi năm, hàng nghìn người di cư từ khắp châu Phi và các khu vực khác đến Morocco, trong đó nhiều người chạy trốn xung đột, nghèo đói và bất ổn, đồng thời tìm cách đến châu Âu. Một số tìm đường tới Ceuta hoặc Melilla, vùng lãnh thổ hải ngoại khác của Tây Ban Nha nằm trên bờ biển phía Bắc Morocco, với hy vọng sau đó tới Tây Ban Nha đại lục để tìm kiếm cơ hội kinh tế tốt hơn.