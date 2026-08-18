Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ hai có số quan chức siêu giàu vượt xa tiền nhiệm

Chính quyền Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai có số quan chức siêu giàu vượt xa các chính quyền tiền nhiệm. Theo báo cáo của Public Citizen, 57 quan chức có tài sản ít nhất 100 triệu USD, nhiều hơn 4 lần tổng số của ba chính quyền tiền nhiệm cộng lại.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, một trong những thành viên nội các Mỹ sở hữu tài sản từ 100 triệu USD trở lên, phát biểu tại một sự kiện cùng Tổng thống Donald Trump ở Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ngày 6/8/2026. Ảnh: AP

Điểm nổi bật trong báo cáo là 17 người trong số này đang giữ chức đại sứ, trong khi 40 người còn lại đảm nhiệm các vị trí cấp cao trong nhánh hành pháp.

Sự tập trung của giới siêu giàu cũng thể hiện rõ trong nội các của Tổng thống Trump. 8 trong số 23 thành viên nội các có tài sản từ 100 triệu USD trở lên, trong đó có Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon, cả hai đều là tỷ phú.

Những quan chức khác thuộc nhóm này gồm Thứ trưởng Quốc phòng Stephen Feinberg và Giám đốc Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Kelly Loeffler, đều là tỷ phú; cùng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và đặc phái viên Steve Witkoff, mỗi người sở hữu tài sản trị giá hàng trăm triệu USD.

Để so sánh, chính quyền của Tổng thống Cộng hòa George W. Bush và Tổng thống Dân chủ Joe Biden mỗi chính quyền có 5 thành viên sở hữu tài sản từ 100 triệu USD trở lên. Chính quyền của Tổng thống Dân chủ Barack Obama có 3 người, theo báo cáo.

Báo cáo không tính ông Trump, người được Forbes ước tính có tài sản ròng hơn 6 tỷ USD. Tỷ phú Elon Musk, người từng cố vấn cho Tổng thống Trump về kế hoạch thu hẹp quy mô và lực lượng lao động của chính phủ liên bang, cũng không nằm trong danh sách. Forbes ước tính tỷ phú Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới, với tài sản khoảng 860 tỷ USD.

Các tổng thống Mỹ từ lâu đã tìm kiếm lời khuyên từ những người giàu nhất đất nước và bổ nhiệm một số người vào các vị trí lãnh đạo cấp cao. Những người giàu có và có ảnh hưởng cũng thường được trao các vị trí đại sứ như một cách để ghi nhận sự ủng hộ dành cho tổng thống.

Một ví dụ đáng chú ý là Andrew Mellon, ông trùm ngành nhôm, dầu mỏ và ngân hàng, từng nằm trong nhóm những người giàu nhất nước Mỹ vào những năm 1920 và giữ chức Bộ trưởng Tài chính dưới thời ba đời tổng thống.

Ông Trump cho rằng thành công tài chính thể hiện năng lực điều hành và khả năng đàm phán. Năm 2025, ông ca ngợi các lãnh đạo doanh nghiệp là những người “có năng lực tuyệt vời” và “thông minh nhất”, đồng thời cho rằng đầu tư của giới giàu là tín hiệu cho tăng trưởng kinh tế. Trong năm đầu trở lại Nhà Trắng, ông theo đuổi các chính sách về trí tuệ nhân tạo, quản lý tài chính, cắt giảm thuế và giảm gánh nặng pháp lý cho các khoản đầu tư lớn.

Tuy nhiên, các tác giả báo cáo của Public Citizen cho rằng việc có quá nhiều thành viên thuộc giới tinh hoa kinh tế trong chính phủ có thể dẫn đến những vấn đề.

“Khi những người nắm quyền điều hành chính phủ phần lớn xuất thân từ giới siêu giàu, điều đó có thể dẫn đến những động cơ sai lệch và tham nhũng, đồng thời đặt ra câu hỏi: Họ thực sự đang phục vụ lợi ích của ai?” - bà Lisa Gilbert, đồng Chủ tịch Public Citizen, nói.