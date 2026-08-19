Liberia đồng ý tiếp nhận 1.200 người bị Mỹ trục xuất sang nước thứ ba

Giới chức Liberia ngày 18/8 cho biết nước này đã đồng ý tiếp nhận tối đa 1.200 người bị Mỹ trục xuất sang nước thứ ba. Đây là một trong những thỏa thuận có quy mô lớn nhất trong chiến dịch siết chặt nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Liberia Joseph Boakai phát biểu tại Khóa họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22/9/2025. Ảnh tư liệu: AP

Bộ trưởng Thông tin Liberia Jerolinmek Piah cho biết những người bị trục xuất sẽ được tiếp nhận trong vòng một năm, với nhóm đầu tiên gồm 20 người dự kiến đến ngày 20/8. Theo ông Piah, trong số 1.200 người này có công dân các nước châu Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và vùng Caribe.

Theo các tổ chức vận động, chính quyền Tổng thống Trump đã trục xuất hàng nghìn người đến gần hai chục quốc gia không phải quê hương của họ theo một loạt thỏa thuận, trong đó khoảng 10 quốc gia nằm ở châu Phi.

Một vấn đề đáng chú ý là các thỏa thuận này có thể áp dụng với những người di cư được thẩm phán di trú Mỹ ban hành lệnh bảo vệ, theo đó họ không được đưa trở về quê hương vì những lo ngại về an toàn. Bộ trưởng Liberia không cho biết những người dự kiến được đưa đến nước này có thuộc diện trên hay không.

Bộ trưởng Tư pháp Liberia Natu Oswald Tweh cho biết nước này đã rà soát danh sách người di cư trước khi họ đến. Theo ông, phần lớn trong số này từng vi phạm các quy định về nhập cư hoặc pháp luật.

Ông Piah cho biết sau khi đến Liberia, những người này có thể xin tị nạn hoặc rời khỏi nước này bất cứ lúc nào. Liberia cũng sẽ nhận được hỗ trợ từ Mỹ để quản lý chương trình và tăng cường hệ thống di trú.

Ông Piah khẳng định việc tiếp nhận người bị trục xuất “hoàn toàn mang tính nhân đạo” và phù hợp với truyền thống lâu đời của Liberia. Chính phủ nước này sẽ hỗ trợ những người được chuyển đến tìm kiếm sự bảo vệ và đảm bảo an toàn trong thời gian lưu trú.

Các luật sư về di trú cho rằng chính quyền Tổng thống Trump đang sử dụng việc trục xuất người di cư sang các nước thứ ba như một cách để đưa những người xin tị nạn trở về quê hương. Trong một số trường hợp, người di cư được đưa đến những quốc gia họ chưa từng đến hoặc có thể đối mặt với rủi ro về an toàn, từ đó có thể phải cân nhắc trở về quê hương.