Romania đóng lò phản ứng hạt nhân thứ hai vì mực nước sông Danube xuống thấp

Romania ngày 13/8 bắt đầu ngừng hoạt động có kiểm soát lò phản ứng số 2 tại nhà máy điện hạt nhân Cernavoda do mực nước sông Danube tiếp tục xuống thấp vì hạn hán nghiêm trọng. Trước đó, lò phản ứng số 1 cũng đã phải ngừng hoạt động từ cuối tháng 7, khiến toàn bộ nhà máy tạm thời không phát điện.

Nhà máy điện hạt nhân Cernavoda nằm bên sông Danube ở Cernavoda, Romania. Ảnh: AP

Nắng nóng gay gắt và lượng mưa thấp trong những tuần gần đây đã khiến mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Cernavoda do cơ sở này sử dụng nước sông để làm mát hai lò phản ứng.

Khi vận hành đầy đủ, nhà máy Cernavoda cung cấp khoảng 20% sản lượng điện của Romania.

Trong tuyên bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Bucharest ngày 13/8, Công ty Nuclearelectrica, đơn vị vận hành nhà máy, cho biết quyết định ngừng hoạt động có kiểm soát lò phản ứng số 2 được đưa ra do “mực nước sông Danube tiếp tục giảm đáng kể”. Trước đó, lò phản ứng số 1 đã phải ngừng hoạt động từ cuối tháng 7 vì cùng nguyên nhân.

Bộ Năng lượng Romania cho biết nguồn cung điện của nước này vẫn sẽ được “đáp ứng đầy đủ bằng các nguồn thay thế và nhập khẩu” sau khi lò phản ứng số 2 ngừng hoạt động.

Sau khi quyền Thủ tướng Ilie Bolojan ngày 31/7 ban bố tình trạng cảnh báo trên toàn quốc đối với lĩnh vực năng lượng trong tháng 8, giới chức Romania đã triển khai nhiều biện pháp chưa từng có nhằm duy trì hoạt động của lò phản ứng số 2 tại Cernavoda.

Tuần trước, Romania bắt đầu đánh chìm 4 sà lan chở đá gần kênh Bala trên sông Danube. Trước đó, quân đội nước này đã dùng chất nổ để xử lý một đoạn lòng sông tại khu vực này. Các sà lan được sử dụng để tạo thành một chướng ngại vật dưới nước, nhằm điều hướng dòng chảy vào luồng chính của sông Danube và tăng lượng nước chảy về phía nhà máy Cernavoda.

Tuy nhiên, mực nước sông cuối cùng vẫn giảm xuống dưới ngưỡng cần thiết để duy trì hoạt động an toàn của lò phản ứng.

Nuclearelectrica khẳng định việc duy trì hai lò phản ứng trong trạng thái ngừng hoạt động an toàn không ảnh hưởng đến các thông số an toàn hạt nhân, cũng như không gây nguy cơ đối với nhân viên, môi trường hay người dân.

Diễn biến tại Romania xảy ra trong bối cảnh Hungary cũng đang tìm cách nâng mực nước sông Danube để duy trì hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Paks, cơ sở điện hạt nhân duy nhất của nước này.

Giới chức Hungary đang xem xét các biện pháp như đánh chìm sà lan và xây dựng ngưỡng đáy sông nhằm nâng mực nước trong khu vực cấp nước cho nhà máy.

Paks hiện đứng trước nguy cơ phải ngừng hoạt động lần đầu tiên sau 44 năm vận hành nếu mực nước sông Danube tiếp tục xuống thấp.