Tro bụi núi lửa Etna khiến sân bay lớn nhất Sicily đóng cửa trong tuần cao điểm du lịch

Tro bụi phun ra từ núi lửa Etna đã buộc sân bay Catania, sân bay lớn nhất đảo Sicily của Italy, phải đóng cửa ngày thứ năm liên tiếp đúng vào cao điểm nghỉ hè. Hàng trăm hành khách bị mắc kẹt, trong khi hàng loạt chuyến bay phải hủy hoặc chuyển hướng sang các sân bay khác.

Núi Etna tiếp tục hoạt động phun trào, với các dòng dung nham chảy xuống sườn núi lửa, nhìn từ Mareneve gần Catania, Italy, ngày 14/8/2026. Ảnh: AP

Sân bay Catania dự kiến tiếp tục đóng cửa đến chiều 15/8, đúng dịp Ferragosto, kỳ nghỉ đánh dấu cao điểm mùa Hè tại Italy, khi hàng triệu người dân đổ về các vùng biển và miền núi.

Hoạt động của núi Etna thường xuyên ảnh hưởng tới các chuyến bay tại sân bay Catania, nằm cách núi lửa khoảng 30 km về phía Nam. Tuy nhiên, đây là đợt gián đoạn kéo dài nhất kể từ năm 2002.

Etna là núi lửa đang hoạt động lớn nhất châu Âu. Theo các chuyên gia, đợt hoạt động lần này khác thường ở chỗ lượng tro được phun ra từ đỉnh núi kéo dài liên tục. Gió Bắc đã đưa một lượng nhỏ tro bụi tới Malta và khu vực Bắc Phi.

Theo nhật báo Corriere della Sera, việc đóng cửa sân bay khiến các chuyến bay phải chuyển hướng sang những sân bay khác trên đảo Sicily, đồng thời làm giá taxi và thuê ôtô tăng mạnh,.

Đơn vị vận hành sân bay SAC cho biết trong gần 2.000 chuyến bay dự kiến đến Catania từ ngày 6-12/8, khoảng 36% đã bị hủy. Hơn 600 chuyến khác phải chuyển hướng tới Palermo, Trapani và Comiso trên đảo Sicily, hoặc Lamezia Terme tại vùng Calabria.

Các chuyến bay vẫn có thể rời Catania vào cuối tuần trước, song từ ngày 10/8, sân bay chính thức đóng cửa đối với cả chuyến đến và đi.

Để giảm áp lực đi lại, công ty đường sắt quốc gia Trenitalia đã bổ sung sáu chuyến tàu trên tuyến Palermo - Messina - Catania.

Liên đoàn các hãng lữ hành và công ty du lịch Italy đề nghị thành lập một lực lượng đặc trách nhằm điều phối phản ứng trước các gián đoạn do núi Etna gây ra.

Đợt đóng cửa kéo dài diễn ra đúng vào tuần du lịch bận rộn nhất trong năm tại Italy, khiến áp lực lên hệ thống hàng không và giao thông tại Sicily gia tăng đáng kể.