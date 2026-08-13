Google ra mắt dòng điện thoại Pixel mới với camera gọn hơn, tăng cường tính năng AI

Google ngày 12/8 giới thiệu dòng điện thoại Pixel mới với thiết kế camera gọn hơn, khả năng zoom mạnh hơn và nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp người dùng thực hiện các tác vụ với ít thao tác chạm và vuốt hơn. Hãng cũng nâng dung lượng lưu trữ, thời lượng pin và tăng giá khởi điểm của các mẫu mới thêm 100 USD so với năm ngoái.

Hình ảnh do Google cung cấp về dòng điện thoại Pixel 11, đồng hồ Pixel Watch 5 và tai nghe không dây của hãng. Ảnh: AP

Ông Andrew Cornwall, chuyên gia phân tích cấp cao của Công ty nghiên cứu và tư vấn Forrester, nhận định Google đang tiếp tục coi các tính năng phần mềm mới, đặc biệt là AI, là điểm nhấn chính để thúc đẩy người dùng nâng cấp thiết bị và mở rộng số người sử dụng các công cụ AI của hãng. Một số tính năng mới gồm trích xuất ảnh từ video, tính năng nhắc chữ, ổn định hình ảnh và cải thiện khả năng chuyển giọng nói thành văn bản.

Dù điện thoại Pixel của Google chưa phổ biến bằng iPhone của Apple, gã khổng lồ tìm kiếm đã liên tục tăng cường tích hợp AI trên các thiết bị này từ năm 2023. Trong khi đó, Apple bị đánh giá là chậm hơn trong cuộc đua AI. Hồi tháng 6, hãng công bố một số tính năng AI mới tập trung vào hỗ trợ các hoạt động hằng ngày, đồng thời nhấn mạnh quyền riêng tư và bảo mật, với việc sử dụng mô hình AI Gemini của Google.

Theo Google, các mẫu Pixel mới có dung lượng lưu trữ khởi điểm 256 GB, gấp đôi trước đây, thời lượng pin khoảng 30 giờ và hỗ trợ sạc không dây nhanh hơn. Google đã loại bỏ phiên bản Pixel 11 dung lượng 128 GB, vốn là lựa chọn rẻ nhất trước đây với giá 800 USD.

Từ ngày 12/8, khách hàng tại Mỹ có thể đặt mua Pixel 11, Pixel 11 Pro và Pixel 11 Pro XL với giá khởi điểm lần lượt 900 USD, 1.100 USD và 1.300 USD. Mẫu điện thoại gập Pixel Pro Fold có giá từ 1.900 USD. Mức giá này cao hơn 100 USD so với các mẫu tương ứng ra mắt năm ngoái.

Các tính năng mới cho phép dịch trực tiếp video, podcast và tin nhắn thoại.

Trên các mẫu Pro, tính năng HiLight cho phép người dùng gán một màu riêng cho từng liên hệ yêu thích. Khi người đó gọi đến và điện thoại đang úp màn hình xuống, thiết bị sẽ phát sáng theo màu đã chọn. Tính năng này bổ sung cho “Flip to Shhh”, vốn tự động chuyển điện thoại sang chế độ “không làm phiền” khi đặt úp màn hình.

Google cũng tặng 6 tháng sử dụng miễn phí gói AI Pro cho người mua Pixel 11 Pro hoặc Pixel 11 Pro XL, trong nỗ lực thu hút thêm người dùng đến với bộ công cụ Gemini, bộ công cụ AI Gemini, được hãng phát triển nhằm cạnh tranh với ChatGPT của OpenAI.

Về camera, Google bổ sung chế độ Magic Capture, cho phép tự động chụp liên tiếp nhiều ảnh và video chỉ với một lần nhấn nút chụp.

Hãng cho biết camera mới cũng được cải thiện khả năng thu sáng. Trên các mẫu Pro, tính năng Instant Night Sight giúp chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng nhanh hơn, giảm thời gian người dùng phải giữ điện thoại cố định để chờ phơi sáng.

Ngoài điện thoại, Google lần đầu giới thiệu thiết bị định vị mang tên Pixel Tag, có giá 30 USD/chiếc hoặc 100 USD/gói 4 chiếc. Thiết bị tương thích với các điện thoại chạy Android 9 trở lên.