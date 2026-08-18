Ban Bí thư ban hành hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 7/8/2026).

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Theo Hướng dẫn số 02-HD/TW (Hướng dẫn), về tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt, chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi khi đủ các điều kiện: Có sức khỏe và uy tín; đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt; được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

Về trình độ học vấn, người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo, nếu không bảo đảm theo Quy định Thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thì phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình giáo dục bậc tiểu học.

Đối với người vào Đảng là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo tối thiểu phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ và được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

Về kết nạp đảng viên trong một số trường hợp cụ thể, Hướng dẫn nêu rõ, kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo; người dân tộc thiểu số; người có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài; người có quốc tịch Việt Nam nhưng gốc là người nước ngoài; chủ doanh nghiệp tư nhân; học sinh, sinh viên thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Đối với người đang học tập trung ở cơ sở đào tạo từ 12 tháng trở lên, do tổ chức đảng ở cơ sở đào tạo xem xét kết nạp. Người đang công tác biệt phái từ 12 tháng trở lên, do tổ chức đảng nơi đang công tác biệt phái xem xét kết nạp. Người đã tốt nghiệp ra trường về địa phương chờ việc làm thì tổ chức đảng ở địa phương xem xét kết nạp; người đang chờ quyết định công nhận tốt nghiệp thì tổ chức đảng ở trường học, cơ sở đào tạo đó xem xét kết nạp.

Đối với người đang học tập hoặc làm hợp đồng lao động tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp: Nếu học tập hoặc làm hợp đồng lao động và có thời gian học tập, làm việc thực tế tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp dưới 12 tháng thì tổ chức đảng nơi cư trú xem xét kết nạp; nếu làm hợp đồng lao động và có thời gian làm việc thực tế liên tục tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên thì tổ chức đảng của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi người đó làm việc xem xét kết nạp.

Đối với tặng Huy hiệu Đảng, theo Hướng dẫn, đảng viên có đủ 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 năm tuổi Đảng được xét tặng Huy hiệu Đảng. Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức kịp thời vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 3/2, 19/5, 2/9, 7/11 và các dịp kỷ niệm quan trọng khác tại tổ chức cơ sở đảng. Trường hợp đặc biệt, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Hướng dẫn cũng nêu rõ những nhiệm vụ đảng viên phải hoàn thành tốt; thủ tục xem xét kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại); hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức (kể cả kết nạp lại); phát và quản lý thẻ đảng viên; quản lý hồ sơ đảng viên, cơ sở dữ liệu đảng viên; chuyển sinh hoạt Đảng; quy trình tổ chức đại hội; việc chỉ định bổ sung hoặc tăng thêm cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ; khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên;…

Hướng dẫn số 02-HD/TW có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 19/5/2026 của Ban Bí thư khóa XIV.