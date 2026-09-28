Nhanh chóng đưa Đảng bộ HĐND thành phố đi vào hoạt động nền nếp

Chiều 28/9, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố, chủ trì.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố phát biểu kết luận.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ HĐND thành phố đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; quyết định phân công nhiệm vụ Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ HĐND thành phố; thành lập 5 chi bộ trực thuộc và chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ; quyết định thành lập Văn phòng Đảng ủy và quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Đảng ủy; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và năm 2026; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030; chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2026.

Lãnh đạo Đảng ủy HĐND thành phố trao quyết định thành lập Chi bộ Văn hóa - Xã hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố yêu cầu Văn phòng Đảng ủy nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy chế, nghị quyết, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát và các văn bản liên quan để trình ban hành, tổ chức thực hiện ngay, bảo đảm Đảng bộ HĐND thành phố nhanh chóng ổn định tổ chức, hoạt động nền nếp, đúng chức năng, nhiệm vụ, quy chế và nguyên tắc của Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh, ngay sau hội nghị lần thứ nhất, từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phải bám sát nhiệm vụ được phân công, đề cao trách nhiệm cá nhân, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, cùng tập thể xây dựng Đảng bộ HĐND thành phố trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, lựa chọn đúng những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của HĐND để tập trung lãnh đạo, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng quyết định đối với các vấn đề quan trọng của thành phố, chất lượng giám sát, thẩm tra, tiếp xúc cử tri và theo dõi giải quyết kiến nghị của cử tri; bảo đảm các nghị quyết của HĐND đúng chủ trương, đúng pháp luật, sát thực tiễn, có tính khả thi cao và đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Đảng ủy HĐND thành phố trao quyết định thành lập Chi bộ Hành chính tổng hợp.

Đồng chí cũng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy phải được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy HĐND thành phố công bố quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng ủy HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh yêu cầu các chi bộ sau khi thành lập phải sớm xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác; duy trì nghiêm nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy đối với hoạt động của HĐND thành phố.