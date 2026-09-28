Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển KHCN và chuyển đổi số

Ngày 28/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì hội nghị chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bàn giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III/2026.

Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh có các đồng chí: Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố; Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số kết luận hội nghị.

Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết 57, công tác KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã có những chuyển biến rõ nét, từng bước trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nguồn lực đầu tư cho KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được tăng cường. Năm 2026, tổng nguồn kinh phí đạt hơn 104.000 tỷ đồng. Cùng với đó, giá trị đóng góp của KHCN và chuyển đổi số trong GDP bước đầu được lượng hóa, tăng từ khoảng 15,29% năm 2020 lên 16,51% năm 2025; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số năm 2025 ước khoảng 14,02% GDP.

Những kết quả này cho thấy KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã từng bước đi vào thực tiễn, tạo nền tảng nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh: Công tác KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Quảng Ninh đã tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế. Thành phố đã hoàn thành 171/176 nhiệm vụ có thời hạn, đạt 97,2%; hỗ trợ 1.280 doanh nghiệp chuyển đổi số; thương mại điện tử đạt doanh thu khoảng 16.500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trên 1 triệu hồ sơ hộ tịch và hơn 1,2 triệu hồ sơ đất đai đã được số hóa và liên thông; 100% dữ liệu địa chính được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc tái thiết kế thủ tục hành chính trên nền tảng dữ liệu giúp rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm cho xã hội khoảng 7 tỷ đồng mỗi tháng.

Thời gian tới, Quảng Ninh tập trung hoàn thành Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; hoàn thiện các nền tảng dùng chung, kho dữ liệu, Trung tâm An ninh mạng, Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) và hệ thống kiểm soát an toàn thông tin. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng AI, phát triển Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu, cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng, hoàn thiện Đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới và Đề án Khu kinh tế đặc biệt Quảng Ninh. Qua đó mở rộng không gian phát triển mới dựa trên KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2026; biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong triển khai nhiệm vụ phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại cần sớm khắc phục, nhất là tình trạng nhiệm vụ quá hạn kéo dài; kết nối, chia sẻ dữ liệu còn điểm nghẽn; cắt giảm thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu chưa đạt yêu cầu; hoạt động KHCN ở một số địa phương chưa gắn sát với nhu cầu thị trường, doanh nghiệp; việc triển khai chính sách đối với đội ngũ chuyên trách còn chậm.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn, rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, đề xuất phương án xử lý các vướng mắc đối với phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, báo cáo Chính phủ trước ngày 15/10; khẩn trương tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách đối với đội ngũ chuyên trách về chuyển đổi số, an ninh mạng.

Về hạ tầng số và cơ sở dữ liệu, Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực hoàn thiện các cơ sở dữ liệu được giao, ưu tiên dữ liệu về giáo dục, an sinh xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và y tế; hoàn thiện khung quản trị dữ liệu, xác định rõ trách nhiệm cập nhật, đối soát, xử lý tình trạng dữ liệu không thống nhất. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao; tăng cường nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và bảo đảm an ninh dữ liệu.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tái cấu trúc thủ tục hành chính, đẩy mạnh kết nối, đồng bộ dữ liệu. Bộ Công an bảo đảm vận hành thông suốt Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành tích hợp 82 dịch vụ hành chính thiết yếu trước ngày 31/10/2026. Các địa phương tạo môi trường thuận lợi, có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp mới thành lập, nghiên cứu, phát triển, thương mại hóa sản phẩm KHCN, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo động lực tăng trưởng.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm không nhiều, khối lượng công việc lớn, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, hành động quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ về KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026.