Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Sáng 6/8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các tỉnh, thành phố đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước. Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ Quảng Ninh có đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, cùng lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu liên quan.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, cùng lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu liên quan dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ Quảng Ninh.

Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị được ban hành nhằm thống nhất việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân trong toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Quy định xác định rõ mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung, tiêu chí và phương pháp đánh giá theo nhiệm kỳ, hằng năm, hằng quý hoặc khi cần thiết, làm cơ sở nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, tổ chức đảng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã tập trung góp ý, phân tích, làm rõ một số nội dung trọng tâm, như: Khung tiêu chí đánh giá theo từng nhóm đối tượng; tiêu chí đánh giá tập thể, cá nhân định kỳ hằng quý, hằng năm; căn cứ xếp loại, mức xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân; trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu tập thể, cơ quan, đơn vị gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; thẩm quyền phê duyệt kết quả đánh giá; công tác hậu kiểm kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng; việc áp dụng các chỉ số quản trị hiện đại KPI, OKR… Đồng thời sớm xây dựng phần mềm đánh giá, xếp loại đồng bộ, liên thông phục vụ chuyển đổi số trong công tác cán bộ…

Các đại biểu tại điểm cầu Quảng Ninh nghe và cho ý kiến tham gia vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Ninh đề nghị nghiên cứu làm rõ trong nguyên tắc đánh giá đối với nhiệm vụ phát sinh, nhiệm vụ điều chỉnh, nhiệm vụ kéo dài nhiều kỳ và nhiệm vụ có nhiều cơ quan cùng thực hiện; chỉ quy định ở mức nguyên tắc, còn việc cụ thể hóa tiếp tục giao cấp có thẩm quyền thực hiện theo phân cấp; nghiên cứu hoàn thiện nguyên tắc sử dụng kết quả đánh giá hằng quý trong đánh giá cuối năm theo hướng vừa phản ánh đầy đủ quá trình thực hiện nhiệm vụ, vừa coi trọng kết quả hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Đồng thời đề nghị Trung ương bổ sung quy định đối tượng “cá nhân là thành viên cấp ủy của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước” không bắt buộc thực hiện đánh giá, xếp loại định kỳ hằng quý; có thể thực hiện đánh giá, xếp loại định kỳ 6 tháng hoặc cuối năm phù hợp với tình hình thực tế.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong việc nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy định và Hướng dẫn. Đồng chí đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung dự thảo, bảo đảm các quy định rõ ràng, khả thi, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại trong hệ thống chính trị. Sau hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Quy định, Hướng dẫn để báo cáo, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định ban hành chậm nhất trước ngày 5/9/2026.