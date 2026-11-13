Ban Tuyên giáo Thành ủy làm việc với Đảng ủy xã Hải Lạng

Ngày 12/11, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Hải Lạng về kết quả công tác 10 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã và kết quả đã đạt được trong 10 tháng đầu năm 2026. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, nền nếp. Đảng bộ đã kết nạp 18 đảng viên mới, đạt 120% chỉ tiêu thành phố giao. Xã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu cử trưởng thôn, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định. Việc sắp xếp thôn được hoàn thành, giảm từ 12 xuống còn 6 thôn, đồng thời kiện toàn 6 chi bộ thôn sau sắp xếp. Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 đạt 100% kế hoạch.

Về phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất 10 tháng ước đạt 1.130 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 656,2 tỷ đồng, tăng 21,2%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 181 tỷ đồng, tăng 69,2%; thương mại, dịch vụ đạt 292,8 tỷ đồng, tăng 20,9%. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục là thế mạnh, với hơn 1.400ha diện tích, hơn 400 hộ tham gia sản xuất; trên 200 hộ đã ứng dụng khoa học, công nghệ vào nuôi trồng, trong đó có 82 hộ đầu tư mô hình nuôi trong nhà lưới. Sản lượng thủy sản 10 tháng ước đạt 7.429 tấn, bằng 83,3% kế hoạch năm. Nguồn thu ngân sách do xã thu đạt 24,06 tỷ đồng, bằng 260,1% dự toán thành phố giao; thành lập mới 6 doanh nghiệp, đạt 85,7% kế hoạch năm.

Công tác đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng được quan tâm. Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn đạt hơn 193 tỷ đồng. Xã đã hoàn thành quyết toán 14 dự án, triển khai 5 dự án nâng cấp mương thủy lợi với tổng mức đầu tư hơn 23,7 tỷ đồng và 08 dự án đường giao thông dân sinh, phục vụ sản xuất với tổng mức đầu tư hơn 50,8 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc. Xã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I, Liên hoan Tiếng hát khu dân cư. Đoàn Hải Lạng xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn Liên hoan tiếng hát khu dân cư thành phố Quảng Ninh (cụm số 6). Giáo dục và đào tạo tiếp tục chuyển biến tích cực. Tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp đạt 79,9%; 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; 100% học sinh THCS tốt nghiệp. Học sinh trên địa bàn đạt 39 giải tại các cuộc thi, hội thi cấp thành phố và quốc gia trong năm học 2025-2026. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tốt. Chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh miễn phí đạt 8.637/8.637 đối tượng, hoàn thành 100% kế hoạch; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,3%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân năm 2026.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng chia sẻ những khó khăn, tồn tại, hạn chế mà Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã chỉ ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đề nghị xã Hải Lạng tiếp tục rà soát các nhiệm vụ thành phố giao từ đầu năm, tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch. Tập trung xây dựng các nghị quyết chuyên đề để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; chú trọng phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, du lịch, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản; nghiên cứu lựa chọn xây dựng thí điểm trường học xã hội chủ nghĩa, nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, y tế dự phòng, chủ động; tiếp tục rà soát, triển khai hiệu quả kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác tư tưởng, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh điểm nóng, tụ điểm phức tạp, giữ vững địa bàn sạch ma túy; xây dựng đời sống cộng đồng xanh - sạch - đẹp.