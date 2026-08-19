Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

Chiều 19/8, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Dự thẩm tra có các đồng chí: Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Văn hóa – Xã hội đã tiến hành thẩm tra Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh năm học 2026-2027.

Theo kết quả khảo sát của Sở Xây dựng, đến ngày 12/6/2026, có 126.077 phiếu hợp lệ của phụ huynh học sinh tham gia (đạt 43,24% tổng số học sinh phổ thông toàn tỉnh), trong đó 96,64% phụ huynh tham gia khảo sát có nhu cầu và mong muốn được tỉnh hỗ trợ đưa đón học sinh đến trường.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu về sự cần thiết trong ban hành Nghị quyết.

Từ kết quả khảo sát, trong năm học 2026-2027, tỉnh dự kiến triển khai trước tại 3 phường: Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, đây là những địa bàn tập trung nhiều cơ sở giáo dục phổ thông, điều kiện hạ tầng thuận lợi và khả năng phát huy hiệu quả cao. Trên địa bàn 3 phường hiện có trên 29.100 học sinh (chiếm khoảng 10% tổng số học sinh phổ thông toàn tỉnh), trong khi diện tích chỉ khoảng 48km², mật độ học sinh khoảng 608 học sinh/km² (cao gấp khoảng 13 lần mức bình quân toàn tỉnh). Đây cũng là khu vực thường xuyên có lưu lượng phương tiện cá nhân lớn và xảy ra ùn tắc cục bộ tại khu vực trường học vào giờ cao điểm.

Đồng chí Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình bày Dự thảo Nghị quyết.

Theo phương án dự kiến, tỉnh tổ chức 6 tuyến với khoảng 50 xe buýt điện loại 30 chỗ, phục vụ khoảng 2.151/2.596 học sinh, đáp ứng khoảng 83% nhu cầu theo khảo sát. Quy mô này được xác định phù hợp triển khai trong giai đoạn đầu để đánh giá hiệu quả vận hành, nhu cầu sử dụng dịch vụ, hiệu quả sử dụng ngân sách và các tác động kinh tế - xã hội trước khi xem xét tiếp tục, điều chỉnh hoặc mở rộng phạm vi áp dụng.

Dự thảo Nghị quyết đã quy định 2 nội dung cơ bản, gồm: Hỗ trợ kinh phí hoạt động vận tải bằng xe buýt điện phục vụ đưa đón học sinh đến trường; hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện xe buýt điện.

Tổng nhu cầu kinh phí dự kiến thực hiện chính sách trong năm học 2026-2027 khoảng 54 tỷ đồng, trong đó khoảng 46 tỷ đồng dành cho hỗ trợ kinh phí hoạt động vận tải bằng xe buýt điện và khoảng 8 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện.

UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện tại Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 23/7/2026. Việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh được xác định là cơ sở pháp lý để thực hiện chính sách hỗ trợ, bố trí nguồn lực triển khai Đề án ngay từ năm học 2026-2027.

Đồng chí Vũ Thị Diệu Linh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kết luận tại buổi làm việc.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành các nghị quyết; đồng thời tập trung thảo luận các nội dung của dự thảo Nghị quyết, trong đó có phạm vi, đối tượng thụ hưởng, mức hỗ trợ, nguồn kinh phí và các điều kiện bảo đảm triển khai chính sách. Các đại biểu cũng đề nghị rà soát, cân nhắc, làm rõ chi phí nhân công đưa đón học sinh; trách nhiệm của các đơn vị cung cấp dịch vụ; hạ tầng điểm đón, trả học sinh; có hệ thống điều hành riêng; tên gọi của Nghị quyết...

Lãnh đạo Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn có liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại buổi thẩm tra, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện báo cáo, tờ trình và dự thảo, đảm bảo chất lượng, tiến độ, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 7 tới đây.