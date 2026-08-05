Cho ý kiến một số dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh

Chiều 5/8, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để nghe và cho ý kiến đối với một số dự thảo nghị quyết dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết dự kiến sẽ trình HĐND tỉnh thảo luận, xem xét ban hành, gồm: Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; dự thảo Nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố; số lượng, chức danh và mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2027-2031.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các đơn vị trong công tác chuẩn bị hồ sơ, dự thảo nghị quyết. Đồng chí yêu cầu các cơ quan chủ trì tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung các dự thảo, bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn; tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời tiếp tục tăng cường phối hợp, nghiên cứu kỹ các quy định cụ thể để các nghị quyết sau khi được ban hành có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và sớm đi vào cuộc sống. Quá trình xây dựng chính sách phải bảo đảm rõ ràng, minh bạch, có tầm nhìn dài hạn, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh chồng chéo, lãng phí và ngăn ngừa việc lợi dụng, trục lợi chính sách.