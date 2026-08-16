Vận hành thử nghiệm xe buýt điện đưa đón học sinh đến trường

Xe buýt điện phục vụ việc đưa đón học sinh đến trường đang được chạy thử, kiểm tra các điều kiện vận hành trước khi chính thức đưa vào khai thác trong năm học 2026-2027.

Theo Đề án “Đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh, năm học 2026-2027”, học sinh đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được cấp thẻ để xác thực thông tin khi lên xe. Mỗi phương tiện bố trí một lái xe và một nhân viên phục vụ. Nhân viên có trách nhiệm hướng dẫn học sinh lên, xuống xe, nhắc nhở thực hiện các quy định và phối hợp xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn trong suốt hành trình.

Vận hành thử nghiệm xe buýt điện đưa đón học sinh đến trường.

Các xe được trang bị máy POS để kiểm soát vé, xác thực thông tin học sinh. Dữ liệu được ghi nhận nhằm theo dõi lượt sử dụng, phục vụ thống kê, quản lý vận hành, thanh quyết toán và đánh giá hiệu quả triển khai. Hệ thống GPS và thiết bị thông báo hành trình cũng được lắp đặt, hỗ trợ thông báo điểm dừng, giúp học sinh chủ động nhận biết điểm lên, xuống theo lộ trình.

Trước khi đưa vào khai thác, các phương tiện và điều kiện phục vụ được kiểm tra. Lái xe phải kiểm tra nồng độ cồn trước khi vận hành, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Trong thời gian đầu triển khai, trong Đề án đề xuất tăng cường sự phối hợp của gia đình và nhà trường. Phụ huynh hỗ trợ giám sát học sinh trong quá trình di chuyển đến điểm dừng, nhà chờ và lên đúng xe; nhà trường tổ chức, hướng dẫn học sinh xếp hàng, lên xe trật tự khi tan học.

Dự kiến, 50 xe buýt điện sẽ được bố trí phục vụ đưa đón học sinh. Trong quá trình triển khai, căn cứ nhu cầu thực tế, số phương tiện có thể tiếp tục được bổ sung với quy mô tối đa không quá 100 xe buýt điện trong giai đoạn đầu của Đề án.