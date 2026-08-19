Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

Sáng 19/8, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự có các đồng chí: Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra các nội dung: Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 319/NQ-HĐND (ngày 16/12/2025) về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước và cán bộ, công chức cấp xã, tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận tại buổi làm việc.

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành các nghị quyết; đồng thời tập trung thảo luận về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, kinh phí, nguồn lực thực hiện và tính khả thi, tác động của chính sách.

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn có liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại buổi thẩm tra, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, đảm bảo chất lượng, tiến độ, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.