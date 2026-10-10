Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh ra mắt chương trình chuyên biệt trên nền tảng số

Ngày 10/10, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh chính thức ra mắt chương trình “Quảng Ninh In Motion” – sản phẩm được sản xuất chuyên biệt dành cho nền tảng số. Chương trình phát sóng trực tiếp trên Báo Quảng Ninh điện tử, QTVgo, Fanpage Báo và PTTH Quảng Ninh và Fanpage Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Với hình thức livestream tại hiện trường, kết nối nhiều điểm cầu và giao lưu trực tiếp cùng khách mời, “Quảng Ninh In Motion” mở ra cách tiếp cận mới trong việc kể những câu chuyện về đất và người Quảng Ninh trên nền tảng số. Số đầu tiên thuộc mùa 1 với chủ đề “Tiếng Than” đã đưa khán giả trở về cội nguồn ngành Than, đồng thời khám phá những đổi thay của vùng Mỏ qua các thế hệ.

Ekip lắp đặt thiết bị thực hiện livestream chương trình tại khu vực cửa lò +17 của Công ty than Mạo Khê - TKV

Mùa đầu tiên mang tên “Tiếng Than”, lấy cảm hứng từ những thanh âm gắn với lịch sử khai thác than tại Quảng Ninh suốt gần hai thế kỷ. Thông qua hình thức kết hợp giữa livestream, phóng sự hiện trường, kết nối các điểm cầu và tương tác với khán giả, chương trình tái hiện hành trình phát triển của ngành Than, từ những ngày đầu khai thác đến diện mạo sản xuất hiện đại hôm nay.

Khách mời tham gia chương trình là anh hùng lao động Nguyễn Văn Tía và rapper Rica

Điểm cầu chính được đặt tại Cửa lò +17, Công ty CP Than Mạo Khê – TKV, với sự tham gia của Anh hùng Lao động Nguyễn Văn Tía, nguyên thợ lò mỏ Mạo Khê và rapper RICA (Nguyễn Việt Hưng) – một người con vùng Mỏ, trưởng thành trong gia đình có truyền thống ngành Than. Qua những câu chuyện và trải nghiệm của khách mời, khán giả có dịp tìm hiểu về công việc của người thợ mỏ qua các thời kỳ, những gian khó trong lao động cũng như niềm tự hào và tinh thần gắn bó với nghề.

Chương trình kết nối đến Di tích Miếu Mỏ – địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam, gắn với dấu mốc năm 1840 dưới triều vua Minh Mạng. Tại đây, câu chuyện về cội nguồn ngành Than được tái hiện qua những dấu tích lịch sử và chia sẻ của đại diện Công ty CP Địa chất mỏ, giúp khán giả hiểu thêm về quá trình hình thành, phát triển của ngành công nghiệp đặc trưng của Quảng Ninh.

Chương trình nhận được sự hưởng ứng của các thợ mỏ Công ty than Mạo Khê - TKV

Từ câu chuyện quá khứ, chương trình tiếp tục đưa khán giả xuống đường lò tại Than Mạo Khê để tìm hiểu hoạt động sản xuất hiện nay. Nếu trước đây người thợ chủ yếu dựa vào sức lao động và các công cụ thủ công, thì ngày nay nhiều công đoạn đã được cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ hiện đại. Dù phương thức sản xuất có nhiều thay đổi, tinh thần kỷ luật, sự đoàn kết và trách nhiệm bảo đảm an toàn lao động vẫn giữ vai trò quan trọng đối với những người thợ mỏ.

Đối với rapper RICA, việc trực tiếp tìm hiểu lịch sử ngành Than và lắng nghe câu chuyện của những người thợ mỏ đã mang đến những góc nhìn mới về quê hương. Là người con vùng Mỏ có gia đình gắn bó với ngành Than, nam nghệ sĩ chia sẻ về nguồn cảm hứng từ truyền thống lao động, sự kiên cường và tinh thần cống hiến của các thế hệ thợ mỏ, đồng thời cho biết đây cũng là những chất liệu có thể được đưa vào các sáng tác âm nhạc trong tương lai.

Với cách thể hiện linh hoạt, kết hợp câu chuyện lịch sử, nhân vật thực tế và góc nhìn của người trẻ, tập đầu tiên của “Quảng Ninh In Motion – Tiếng Than” góp phần kết nối các thế hệ, lan tỏa những giá trị văn hóa và tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của ngành Than đến công chúng, đặc biệt là khán giả trên các nền tảng số.

Sau tập đầu tiên, chương trình sẽ tiếp tục lên sóng tập 2 vào ngày 18/10 và tập 3 vào ngày 25/10/2026. Những tập tiếp theo hứa hẹn mở ra thêm nhiều câu chuyện về ngành Than, con người và văn hóa Quảng Ninh, qua hình thức thể hiện hiện đại, gần gũi, góp phần đưa những giá trị của vùng Mỏ đến với đông đảo công chúng.