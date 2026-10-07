TKV yêu cầu Than Hạ Long đẩy nhanh cơ giới hóa, tiến độ đầu tư mỏ

Ngày 6/10, tại khai trường mỏ Khe Chàm II - IV, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cùng đoàn công tác kiểm tra sản xuất tại lò chợ cơ giới hóa hạng trung IV-9-46, Phân xưởng Khai thác 7 và làm việc với Công ty Than Hạ Long - TKV.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV tặng quà, động viên cán bộ, công nhân lò chợ cơ giới hóa hạng trung IV-9-46, Phân xưởng Khai thác 7, Công ty Than Hạ Long.

Tại lò chợ cơ giới hóa hạng trung IV-9-46, đồng chí Ngô Hoàng Ngân và đoàn công tác kiểm tra tình hình sản xuất, vận hành thiết bị, điều kiện địa chất, công tác đảm bảo an toàn; đồng thời thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân đang trực tiếp làm việc tại lò chợ IV-9-46 là một trong hai lò chợ cơ giới hóa được Công ty Than Hạ Long đưa vào sản xuất trong năm 2026, cùng với lò chợ cơ giới hóa hạng nhẹ IV-9-17. Việc đưa các lò chợ cơ giới hóa vào sản xuất góp phần nâng cao năng lực khai thác, năng suất lao động và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong khai thác than hầm lò.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân làm việc tại lò chợ cơ giới hóa hạng trung IV-9-46.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2026, Công ty sản xuất 1,448 triệu tấn than nguyên khai, đào 14.768m lò mới, tiêu thụ 1,413 triệu tấn than; doanh thu đạt 2.672 tỷ đồng, tiền lương bình quân đạt trên 22 triệu đồng/người/tháng. Giá trị thực hiện đầu tư đạt 1.122 tỷ đồng, giải ngân 918 tỷ đồng.

Công ty đang tập trung đẩy mạnh cơ giới hóa, hoàn thiện hệ thống vận tải, cải tạo các tuyến đường lò và triển khai Dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II - IV. Công ty đã lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và đang triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra. Đối với Dự án mặt bằng 2026, Công ty đang tổ chức điều chỉnh quy hoạch mặt bằng, dự kiến hoàn thành và trình TKV thông qua trong tháng 11/2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hoàng Ngân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công ty Than Hạ Long đạt được trong 9 tháng đầu năm, nhất là trong đầu tư, đổi mới công nghệ và cơ giới hóa sản xuất.

Đoàn công tác TKV và lãnh đạo Công ty Than Hạ Long chụp ảnh lưu niệm tại giếng đứng phụ mỏ Khe Chàm II - IV.

Đồng chí yêu cầu Công ty tiếp tục rà soát các diện sản xuất, điều kiện địa chất để tổ chức, bố trí các lò chợ cơ giới hóa phù hợp; phát huy hiệu quả các thiết bị, công nghệ đã đầu tư, nâng cao năng suất, sản lượng và hiệu quả sản xuất. Đồng thời, tăng cường công tác an toàn, quản lý kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân lưu ý Công ty quan tâm công tác tổ chức, bố trí, đào tạo và tuyển dụng lao động hầm lò; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nhất là Dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II - IV và Dự án mặt bằng 2026. Trong quá trình triển khai, cần chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo các dự án thực hiện đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư.

Năm 2026, Công ty Than Hạ Long phấn đấu sản xuất 2,05 triệu tấn than nguyên khai, đào 19.650m lò mới, doanh thu đạt 3.607 tỷ đồng.