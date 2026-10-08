Ngành Than từ khai trường đến nhà máy tăng tốc 90 ngày đêm

Thời điểm này, các đơn vị ngành Than đang bước vào đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm quý IV, tập trung tăng sản lượng, nâng năng suất, bảo đảm an toàn, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 13% của thành phố Quảng Ninh.



Tại Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu, những ngày đầu quý IV, không khí sản xuất trên các khai trường diễn ra khẩn trương. Máy móc, thiết bị được huy động tối đa; các ca sản xuất được tổ chức khoa học, bám sát kế hoạch từng ngày, từng tuần. Đây cũng là giai đoạn nước rút để đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất năm 2026.

Khai trường sản xuất của Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu.

Trong 90 ngày cuối năm, Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu phấn đấu sản xuất trên 500.000 tấn than, đưa sản lượng khai thác cả năm lên khoảng 2,1 triệu tấn. Để hoàn thành mục tiêu, Công ty tập trung điều hành sản xuất, khai thác hiệu quả thiết bị, tổ chức nhân lực hợp lý, tăng cường quản lý kỹ thuật và chủ động xử lý những khó khăn phát sinh trong quá trình khai thác.

Ông Đinh Thái Bình, Phó Giám đốc Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu, cho biết: Công ty đang huy động tối đa năng lực thiết bị và nhân lực, tổ chức các ca sản xuất hợp lý, nâng cao năng suất thiết bị và bảo đảm tiến độ. Cùng với đó, các phương án xử lý khó khăn phát sinh được chủ động xây dựng, nhằm hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất năm 2026.

Hoạt động tiêu thụ than của Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Tại Công ty Tuyển than Cửa Ông, đợt thi đua 90 ngày đêm quý IV cũng được triển khai với những mục tiêu cụ thể. Đơn vị phấn đấu sàng tuyển trên 2,6 triệu tấn than sạch, tiêu thụ trên 2,3 triệu tấn trong 3 tháng cuối năm.

Khối lượng công việc lớn đòi hỏi các khâu tiếp nhận, sàng tuyển, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ phải được phối hợp chặt chẽ. Vì vậy, Công ty tập trung duy trì thiết bị hoạt động ổn định, hạn chế thời gian dừng máy, kiểm soát chất lượng than và chủ động phương án tiêu thụ. Nếu hoàn thành mục tiêu quý IV, sản lượng than tiêu thụ cả năm của Công ty dự kiến đạt gần 12 triệu tấn, vượt gần 2 triệu tấn so với kế hoạch đầu năm.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông, cho biết: Công ty tập trung phát huy năng lực sàng tuyển, chế biến và tiêu thụ; chủ động nguồn than, nâng cao năng suất thiết bị, kiểm soát chất lượng sản phẩm và phối hợp đồng bộ giữa các khâu, bảo đảm than sau sản xuất được tiêu thụ hiệu quả.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam kiểm tra sản xuất và thăm, tặng quà công nhân Công ty Than Hạ Long.

Kết quả sản xuất 9 tháng và kế hoạch quý IV cho thấy, ngành Than đang có nền tảng để tăng tốc trong những tháng cuối năm. Sản lượng than sạch 9 tháng đạt 28,3 triệu tấn, tương đương 80,1% kế hoạch năm. Dự kiến cả năm 2026, sản lượng than sạch đạt khoảng 36,9 triệu tấn, tăng gần 2 triệu tấn so với kế hoạch đầu năm.

Đây là nguồn lực quan trọng đối với kinh tế thành phố Quảng Ninh, không chỉ tạo giá trị sản xuất mà còn đóng góp lớn cho ngân sách, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động. Vì vậy, yêu cầu đặt ra trong chặng cuối năm không chỉ là tăng sản lượng mà còn phải tổ chức sản xuất hiệu quả, kiểm soát chi phí, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường và sử dụng tiết kiệm tài nguyên.

Ông Vũ Văn Điền, Trưởng ban Sản xuất Than, TKV, cho biết: Từ nay đến cuối năm, Tập đoàn tập trung tận dụng thời gian còn lại để đẩy nhanh sản xuất, đồng thời bảo đảm cân đối giữa khai thác, chế biến và tiêu thụ. Các đơn vị tiếp tục rà soát từng chỉ tiêu, từng công đoạn; phát huy tối đa năng lực ở những khâu còn khả năng tăng sản lượng và tập trung tháo gỡ ngay những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Thợ mỏ Công ty CP Than Núi Béo quyết tâm đảm bảo an toàn trước khi bước vào ca sản xuất.

Để hỗ trợ ngành Than hoàn thành nhiệm vụ, thành phố Quảng Ninh tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp với TKV và các đơn vị thành viên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất. Qua đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất, việc làm và thu nhập cho người lao động.

Ông Hồ Quang Huy, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Quảng Ninh, cho biết: Sự phối hợp giữa thành phố và TKV sẽ tiếp tục được tăng cường theo hướng thực chất, kịp thời. Ngành Công Thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện để ngành Than phát huy năng lực sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất, đồng thời thực hiện các yêu cầu về môi trường và phát triển bền vững.

90 ngày cuối năm là chặng nước rút để ngành Than hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026. Việc các đơn vị đồng loạt tăng tốc, khai thác tốt năng lực thiết bị, tổ chức sản xuất hợp lý và bảo đảm an toàn sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng trên 13% của TP Quảng Ninh. Đây cũng là đợt thi đua thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.