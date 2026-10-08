Đảng ủy Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ quý IV

Sáng 8/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV/2026. Dự hội nghị có đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy Than Quảng Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, trong đó chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Đảng ủy đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn 18 tổ chức đảng được chuyển giao từ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo đúng quy định, bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục. Trong 9 tháng, toàn Đảng bộ kết nạp 601 đảng viên mới, đạt gần 85% kế hoạch năm. Các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của thành phố và hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than được triển khai sôi nổi, gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Dương Mạnh Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, phát biểu tại hội nghị.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị cơ bản duy trì ổn định. Trong 9 tháng, sản lượng than nguyên khai đạt trên 27,6 triệu tấn, bằng 75% kế hoạch năm; than tiêu thụ đạt 39 triệu tấn. Doanh thu đạt 139.659 tỷ đồng, bằng 81,4% kế hoạch năm; tiền lương bình quân đạt 19,866 triệu đồng/người/tháng.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Mạnh Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, đề nghị trong những tháng cuối năm, Đảng ủy Than Quảng Ninh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2026. Cùng với thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, cần tăng cường chỉ đạo các đảng bộ, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động, quản lý tài nguyên và các yêu cầu trong hoạt động sản xuất.

Đồng thời, tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo các định hướng mới của Trung ương và Thành ủy Quảng Ninh. Đảng ủy Than Quảng Ninh cũng cần nâng cao hiệu quả phối hợp với các đảng bộ, đơn vị và địa phương trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.