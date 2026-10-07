Lời Bác trên tầng than Đèo Nai

Hơn sáu thập kỷ kể từ ngày Bác Hồ về thăm Đèo Nai và căn dặn cán bộ, công nhân phải thi đua, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, những lời dạy của Người vẫn được các thế hệ thợ mỏ hôm nay tiếp nối bằng những việc làm cụ thể. Trên những tầng than Đèo Nai - Cọc Sáu, tinh thần gần công nhân, sát sản xuất, thi đua lao động và trách nhiệm với từng nhiệm vụ vẫn đang được vun đắp mỗi ngày, trở thành động lực để người thợ mỏ viết tiếp truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”.

Ngày Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai năm 1959 trở thành dấu mốc lịch sử đặc biệt, in đậm trong ký ức các thế hệ công nhân Vùng mỏ. Ảnh tư liệu.

Nơi Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, công nhân Đèo Nai năm 1959 trở thành “địa chỉ đỏ”, nhắc nhở các thế hệ thợ mỏ hôm nay khắc ghi lời Người, cụ thể hóa bằng tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và những việc làm thiết thực trên mỗi tầng than.

Từ việc học và làm theo Bác, Đảng bộ Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên, cụ thể hóa bằng trách nhiệm, kỷ luật và hành động trong từng ca sản xuất. Trong ảnh: Sinh hoạt Chi bộ Phân xưởng Sửa chữa thiết bị cơ điện.

Đảng viên Đỗ Mạnh Cường, thợ hàn bậc 3/5, Phân xưởng Sửa chữa thiết bị cơ điện, trực tiếp sửa chữa thiết bị khai thác, góp phần bảo đảm máy móc vận hành ổn định, phục vụ sản xuất an toàn, liên tục.

Gần công nhân, sát sản xuất là cách cán bộ Phân xưởng Vận tải 6 cụ thể hóa lời Bác dặn. Trước giờ vào ca, đồng chí Phạm Thành Nam (bên phải), Phó Quản đốc Phân xưởng, trực tiếp phân công nhiệm vụ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm an toàn và tiến độ sản xuất.

Học Bác từ những việc làm cụ thể, đảng viên Nguyễn Văn Hảo, Phân xưởng Vận tải 6, luôn đề cao kỷ luật, tập trung và trách nhiệm trong mỗi ca vận hành xe HD785 tải trọng 96 tấn. Với anh, mỗi chuyến xe an toàn, đúng quy trình, bảo đảm năng suất cũng là cách người thợ mỏ, người đảng viên cụ thể hóa việc học và làm theo Bác.



Hơn sáu thập kỷ qua, mỏ Đèo Nai đã mang một diện mạo khác. Khai trường xuống sâu tới mức -300m, đòi hỏi công nghệ phải không ngừng đổi mới, tổ chức sản xuất chặt chẽ và an toàn lao động được đặt lên hàng đầu.

Trên khai trường ngày càng xuống sâu, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” được bắt đầu từ việc tuân thủ nghiêm quy trình ở từng vị trí sản xuất. Tại khâu khoan - mắt xích quan trọng của khai thác than lộ thiên, công nhân Nguyễn Ngọc Hồng, Công trường Khoan, kiểm tra kỹ thiết bị dưới moong trước khi vào ca, chủ động bảo đảm an toàn ngay từ khâu đầu tiên của dây chuyền sản xuất.

Trên những tầng than hôm nay, Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đưa nhiều máy móc, thiết bị hiện đại, công suất lớn vào sản xuất, từng bước nâng cao năng suất, cải thiện điều kiện làm việc và bảo đảm an toàn cho người lao động.

Mỗi năm, Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu duy trì sản lượng bình quân khoảng 2,1 triệu tấn than. Từ khai trường, những dòng “vàng đen” theo hệ thống băng tải về Cửa Ông sàng tuyển, tiêu thụ, góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng và tạo động lực cho hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 27/1/2026, ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Vùng mỏ Quảng Ninh là điểm đến đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại khai trường Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu -TKV, Tổng Bí thư thăm hỏi, động viên công nhân trực tiếp sản xuất. Từ lời Bác dặn trên tầng than Đèo Nai năm 1959 đến sự quan tâm của Đảng hôm nay, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vẫn được các thế hệ thợ mỏ tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, bằng trách nhiệm trong mỗi ca sản xuất và khát vọng góp sức xây dựng ngành Than ngày càng phát triển, đóng góp nhiều hơn cho Tổ quốc.