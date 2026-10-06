Công ty Kho vận Đá Bạc: Đưa phong trào thi đua thành động lực sản xuất

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” đang được Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc triển khai gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và quyền lợi thiết thực của người lao động.

Phân xưởng Vận chuyển đường sắt (Công ty Kho vận Đá Bạc) được biểu dương, khen thưởng trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”.

Ngay từ đầu năm, Giám đốc và Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc đã ban hành kế hoạch liên tịch phát động phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026-2031. Các nội dung thi đua được cụ thể hóa theo từng vị trí việc làm, gắn với năng suất, chất lượng, an toàn và hiệu quả sản xuất. Có 18/18 đơn vị đăng ký thi đua, cam kết năng suất, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn, phát huy sáng kiến và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tại các phân xưởng, 100% tổ, đội đăng ký thi đua.

Phân xưởng Vận chuyển đường sắt là đơn vị sản xuất chủ lực, giữ vai trò nòng cốt trong công tác vận chuyển và tiêu thụ than của Công ty Kho vận Đá Bạc, đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển phần lớn sản lượng than của các công ty sản xuất khu vực Uông Bí tại Vàng Danh, Khe Thần, đồng thời thực hiện dồn giao than cho Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí và dồn xả dỡ tại bun ke Khe Ngát, ga cảng theo yêu cầu sản xuất.

Từ đầu năm, Phân xưởng Vận chuyển đường sắt đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường quản lý, điều hành vận tải; bố trí hợp lý lao động, đầu máy, toa xe; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sản xuất than trong công tác giao nhận và vận chuyển than. Phân xưởng chú trọng nâng cao chất lượng công tác an toàn, thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, thiết bị, kịp thời khắc phục các tồn tại phát sinh, bảo đảm hoạt động vận tải thông suốt.

Nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp và duy trì khí thế thi đua sôi nổi, Phân xưởng Vận chuyển đường sắt đã duy trì ổn định nhịp độ sản xuất, nâng cao hiệu quả vận tải, góp phần bảo đảm công tác tiêu thụ than và đáp ứng yêu cầu sản xuất của các đơn vị trong TKV.

Hoạt động bốc, xếp than tại Cảng Điền Công, góp phần bảo đảm tiến độ vận chuyển, tiêu thụ than và nâng cao năng suất lao động.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc, cho biết: Công đoàn xác định phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ sản xuất và lợi ích thiết thực của người lao động. Khi người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, điều kiện làm việc và an toàn được bảo đảm thì sẽ có thêm động lực để thi đua, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc.

Song song với phát động các phong trào thi đua, công ty xác định chăm lo người lao động là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, qua đó tạo điều kiện để người lao động yên tâm gắn bó. Cùng với đầu tư công nghệ và cải thiện điều kiện sản xuất, công ty chú trọng các giải pháp chống nóng, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động, nhất là những người thường xuyên làm việc ngoài trời; đồng thời quan tâm đời sống tinh thần thông qua các hoạt động tham quan, nghỉ mát.

9 tháng đầu năm, 1.285 người đã được khám sức khỏe; 1.213 người được tham gia “Bữa cơm Công đoàn”; công ty tổ chức điều dưỡng, hỗ trợ điều trị cho 120 người; đồng thời triển khai nhiều giải pháp chống nóng, trong đó trang bị áo bảo hộ có quạt cho 714 lao động làm việc ngoài trời.

Anh Vũ Đức Phấn (Tổ sửa chữa Đầu máy - Điện, Công ty Kho vận Đá Bạc) chia sẻ: Phong trào thi đua tạo động lực để người lao động nâng cao trách nhiệm, chú trọng chất lượng và an toàn trong công việc. Anh em trong tổ luôn chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, hạn chế sự cố, góp phần bảo đảm sản xuất thông suốt và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hiệu quả của phong trào được thể hiện qua những con số cụ thể. 9 tháng năm 2026, công ty mua than đạt 9,343 triệu tấn, tiêu thụ 10,248 triệu tấn, doanh thu 18.856 tỷ đồng. Tiền lương bình quân đạt 12,35 triệu đồng/người/tháng, bằng 100,6% kế hoạch. Trong 9 tháng, 17 tập thể và 38 cá nhân xuất sắc, chủ yếu là lao động trực tiếp, được động viên, khen thưởng với tổng số tiền 546 triệu đồng.

Những tháng cuối năm, Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc tiếp tục phối hợp với chuyên môn phát động đợt thi đua “90 ngày đêm lao động sản xuất”, phấn đấu hoàn thành mục tiêu quý IV với 3,15 triệu tấn than mua mỏ, 3 triệu tấn than tiêu thụ và 5.300 tỷ đồng doanh thu. Qua đó tiếp tục đưa tinh thần “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” trở thành động lực xuyên suốt trong sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ và nâng cao đời sống người lao động.