Tác phẩm tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng Quảng Ninh lần thứ VII – 2026) Để nghị quyết "đến" từng ca sản xuất

Ở một phân xưởng sản xuất làm việc liên tục theo ca, kíp, người lao động ở nhiều vị trí, nghị quyết của Đảng chỉ thực sự có sức sống khi được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể ngay tại nơi sản xuất. Từ thực tiễn đó, Chi bộ Phân xưởng Giao nhận than thuộc Đảng bộ Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin xác định phải đưa nội dung nghị quyết đến gần hơn với người lao động, gắn việc học tập với nhiệm vụ cụ thể tại từng vị trí công tác.

Nhà điều hành Phân xưởng Giao nhận than – nơi tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất của đơn vị.

Từ đổi mới cách tuyên truyền, ứng dụng công cụ số đến phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, khuyến khích sáng kiến, cải tiến và tăng cường kiểm tra, giám sát, Chi bộ từng bước hình thành cách làm phù hợp với đặc thù sản xuất: quán triệt để thực hiện, học nghị quyết để biến nhận thức thành hành động.

Từ nghị quyết đến những việc làm cụ thể ở cơ sở

Với đặc thù sản xuất theo ca, kíp, người lao động làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, Chi bộ Phân xưởng Giao nhận than xác định: muốn nghị quyết đi vào cuộc sống thì trước hết phải giúp cán bộ, đảng viên và người lao động hiểu được nội dung nghị quyết gắn với công việc của chính mình.

Những nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Đảng ủy Than Quảng Ninh và Đảng ủy Công ty khi triển khai tại cơ sở được Chi bộ cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Những vấn đề lớn được chuyển thành những yêu cầu gần gũi với công việc hằng ngày: một ca sản xuất an toàn, một khâu giao nhận chính xác, chấp hành nghiêm quy trình, sử dụng hiệu quả vật tư, thiết bị, giữ gìn môi trường và chủ động phát hiện nguy cơ mất an toàn.

Phương thức tuyên truyền, quán triệt cũng từng bước được đổi mới. Bên cạnh sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền trực tiếp, Chi bộ chú trọng sử dụng tài liệu điện tử, mã QR, Sổ tay điện tử để cán bộ, đảng viên thuận tiện tiếp cận, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và cấp trên.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Phân xưởng Giao nhận than tiếp cận tài liệu nghị quyết qua mã QR và hình thức điện tử.

Cách làm này phù hợp với điều kiện làm việc theo ca, kíp, giúp việc nghiên cứu nghị quyết không chỉ bó hẹp trong một cuộc họp hay một buổi quán triệt tập trung. Cán bộ, đảng viên có thể chủ động tiếp cận tài liệu, đồng thời liên hệ nội dung nghị quyết với nhiệm vụ được giao.

Từ đó, việc học tập nghị quyết từng bước được chuyển từ yêu cầu “biết” sang yêu cầu “làm”. Những nội dung về nâng cao hiệu quả sản xuất được gắn với trách nhiệm trong từng khâu giao nhận than; yêu cầu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thể hiện qua việc sử dụng hiệu quả vật tư, thiết bị, hạn chế hao hụt; nội dung về bảo vệ môi trường được cụ thể hóa bằng việc giữ gìn vệ sinh công nghiệp, cảnh quan và xử lý những vấn đề phát sinh tại nơi làm việc.

Chủ trương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng từng bước được đưa vào thực tế thông qua việc sử dụng tài liệu điện tử; đồng thời khuyến khích người lao động phát hiện những bất hợp lý trong sản xuất, đề xuất sáng kiến, cải tiến.

Nhờ đó, nghị quyết không còn là những nội dung xa rời công việc hằng ngày mà trở thành những yêu cầu cụ thể: làm việc trách nhiệm hơn, chính xác hơn, an toàn hơn, tiết kiệm hơn và hiệu quả hơn.

Đảng viên nêu gương, sáng kiến bắt đầu từ thực tiễn

Để nghị quyết thực sự đến được với người lao động, Chi bộ xác định vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên là yếu tố quan trọng.

Tại các tổ sản xuất, cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ và vận động người lao động cùng thực hiện. Sự gương mẫu được thể hiện từ những việc rất cụ thể: chấp hành đúng quy trình, giữ nghiêm kỷ luật lao động, thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn, chủ động phát hiện bất thường, phối hợp xử lý công việc và sẵn sàng nhận trách nhiệm khi nhiệm vụ yêu cầu.

Trong điều kiện sản xuất theo ca, kíp, có những thời điểm công việc phát sinh nhiều, yêu cầu phối hợp giữa các vị trí cao, vai trò của cán bộ, đảng viên càng được thể hiện rõ. Khi cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, công tác tuyên truyền, vận động cũng trở nên gần gũi, thuyết phục hơn. Nghị quyết không chỉ được truyền đạt bằng lời nói mà còn được lan tỏa bằng chính hành động tại nơi sản xuất.

Giải pháp chống ngập tại khu vực lối đi vào Trạm biến áp số 17 góp phần cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn cho người lao động.

Từ thực tế công việc, nhiều vấn đề tưởng như nhỏ cũng có thể trở thành động lực cho sáng kiến, cải tiến. Một ví dụ là sáng kiến “Chống ngập nước tại khu vực lối đi vào Trạm biến áp số 17 (180 kVA-6/0,4 kV)”.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế tại khu vực sản xuất, sáng kiến hướng đến xử lý tình trạng ngập nước, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn hơn cho việc đi lại và làm việc của người lao động. Cùng với đó, những cải tiến liên quan đến hệ thống cảm biến máy bơm nước góp phần nâng cao khả năng phát hiện, xử lý tình trạng bất thường, hỗ trợ công tác bảo đảm an toàn và cải thiện điều kiện làm việc.

Điều đáng nói ở đây là đổi mới sáng tạo không nhất thiết bắt đầu từ những vấn đề lớn. Nó có thể bắt đầu từ chính nơi người lao động làm việc mỗi ngày, từ một điểm bất hợp lý, một nguy cơ mất an toàn hoặc một công việc cần được thực hiện hiệu quả, an toàn hơn.

Đó cũng là cách Chi bộ gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Những yêu cầu về an toàn, chất lượng, tiết kiệm, bảo vệ môi trường, hiệu quả sản xuất được nhìn nhận từ thực tiễn và trở thành động lực để người lao động tìm tòi cách làm mới.

Khi người lao động được khuyến khích phát hiện vấn đề và đề xuất giải pháp, việc thực hiện nghị quyết không còn là nhiệm vụ của riêng cán bộ, đảng viên mà trở thành quá trình có sự tham gia của cả tập thể.

Để nghị quyết “sống” trong thực tiễn

Đưa nghị quyết vào cuộc sống không thể chỉ dừng ở tuyên truyền, mà phải có kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

Chi bộ Phân xưởng Giao nhận than gắn nội dung nghị quyết với sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Những nội dung cần lưu ý được nhắc lại trong quá trình làm việc; những vấn đề phát sinh được trao đổi, chấn chỉnh; những cách làm phù hợp được ghi nhận và khuyến khích nhân rộng.

Đặc biệt, Chi bộ chú trọng theo dõi, giám sát những khâu có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giao nhận than. Đảng viên được nâng cao trách nhiệm trong việc phát hiện, báo cáo và phối hợp xử lý những bất thường, góp phần bảo đảm tính chính xác trong công tác giao nhận.

Qua đó, kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm phát hiện thiếu sót mà còn giúp Chi bộ nhận diện những vấn đề phát sinh từ thực tiễn để điều chỉnh cách tổ chức thực hiện. Những kinh nghiệm rút ra từ thực tế tiếp tục được đưa vào sinh hoạt, phân công nhiệm vụ và tổ chức sản xuất.

Cách làm này tạo thành một chu trình thường xuyên: quán triệt – cụ thể hóa – phân công – thực hiện – kiểm tra, giám sát – rút kinh nghiệm – nhân rộng.

Điều dễ nhận thấy là khoảng cách giữa nội dung nghị quyết và công việc hằng ngày được rút ngắn hơn. Những yêu cầu về an toàn, chất lượng, tiết kiệm, bảo vệ môi trường và hiệu quả sản xuất không còn dừng ở những nội dung chung mà được đặt vào từng công việc, từng vị trí, từng ca sản xuất.

Quan trọng hơn, cách làm đã tạo sự gắn kết giữa công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của đơn vị. Sinh hoạt chi bộ không chỉ là nơi đánh giá những việc đã làm mà còn là nơi trao đổi những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, thống nhất giải pháp và tổ chức thực hiện.

Chi bộ Phân xưởng trao đổi, thống nhất nhiệm vụ gắn với thực tiễn sản xuất.

Thực tiễn tại Phân xưởng Giao nhận than cho thấy, để nghị quyết đi vào cuộc sống không nhất thiết phải bắt đầu bằng những mô hình lớn. Điều quan trọng là lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, lấy nhiệm vụ cụ thể làm điểm bắt đầu và lấy hiệu quả công việc làm cơ sở đánh giá.

Từ phương thức tuyên truyền phù hợp hơn với người lao động làm việc theo ca, kíp; từ việc gắn nội dung nghị quyết với từng nhiệm vụ sản xuất; từ phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên đến khuyến khích sáng kiến, cải tiến và tăng cường kiểm tra, giám sát, Chi bộ Phân xưởng Giao nhận than đang từng bước đưa nghị quyết đến gần hơn với thực tiễn, biến chủ trương của Đảng thành những việc làm cụ thể, để nghị quyết thực sự “sống” trong thực tiễn công việc hằng ngày và góp phần xây dựng đơn vị ổn định, hiệu quả, phát triển bền vững.