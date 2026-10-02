TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG THÀNH PHỐ QUẢNG NINH NĂM 2026 Chuyển đổi số ở MTS: Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” trong kỷ nguyên mới

Tại Công ty CP Vật tư - TKV (MTS), chuyển đổi số đang từng bước đi vào công việc hằng ngày, từ số hóa tài liệu, sử dụng chữ ký số, tổ chức họp trực tuyến đến chuẩn hóa dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, chuyển đổi số được gắn với đổi mới quản trị, điều hành và sản xuất - kinh doanh. Từ “Kỷ luật và Đồng tâm”, MTS đang hình thành cách làm mới: kỷ luật với tiến độ, dữ liệu; đồng tâm trong phối hợp và thích ứng với môi trường số.

Trong hoạt động sản xuất tại MTS, chuyển đổi số và tự động hóa từng bước được đưa vào quy trình thực tế. (Trong ảnh: Hệ thống cấp phát nhiên liệu tự động)

Từ chủ trương đến hành động

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với đổi mới phương thức quản trị. Tại MTS, chủ trương này được Đảng ủy Công ty cụ thể hóa thành kế hoạch và cơ chế tổ chức thực hiện, thay vì chỉ dừng ở quán triệt nghị quyết.

Ngày 11/3/2026, Đảng ủy Công ty ban hành Kế hoạch số 68-KH/ĐU thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng năm 2026, thay thế Kế hoạch số 53-KH/ĐU ban hành đầu năm. Kế hoạch yêu cầu chuyển đổi số gắn với công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo sản xuất - kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn. Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Công ty được giao điều phối, theo dõi; Ủy ban Kiểm tra tăng cường kiểm tra, giám sát và gắn kết quả với trách nhiệm người đứng đầu. Đến tháng 8/2026, Kế hoạch số 95-KH/ĐU tiếp tục cập nhật việc triển khai theo Kế hoạch hành động số 42-KH/TU của Tỉnh ủy, nhấn mạnh chuyển từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả và lồng ghép nội dung khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào kế hoạch sản xuất - kinh doanh.

Ở cấp điều hành doanh nghiệp, Kế hoạch chuyển đổi số năm 2026 của MTS tiếp tục cụ thể hóa yêu cầu này theo phương châm "6 rõ", đồng bộ với kế hoạch sản xuất - kinh doanh và tài chính. Ban Chỉ đạo, lãnh đạo phụ trách cùng các phòng, phân xưởng theo dõi từng nhiệm vụ, tạo cơ sở kiểm tra tiến độ, xử lý vướng mắc và đưa chuyển đổi số vào quản trị, dữ liệu và sản xuất.

Báo cáo 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều nhiệm vụ đã chuyển từ giai đoạn chuẩn bị, khảo sát sang xây dựng hệ thống, số hóa dữ liệu và chạy thử nghiệm. Qua đó, quá trình triển khai từ chủ trương của cấp ủy, kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm đến các sản phẩm chuyển đổi số trong quản trị và sản xuất - kinh doanh đã rõ hơn.

Khi chuyển đổi số đi vào công việc hằng ngày

Giá trị của chuyển đổi số chỉ được nhìn thấy rõ khi công nghệ làm thay đổi cách công việc được thực hiện. Tại MTS, một trong những chuyển biến dễ nhận biết nhất là cách tổ chức họp và xử lý tài liệu. Công ty đã triển khai gửi tài liệu điện tử trước cuộc họp, hạn chế in ấn giấy; thực hiện ký số biên bản, ban hành kết luận trên môi trường điện tử; đồng thời duy trì các hình thức họp trực tuyến phù hợp. Những thao tác này đang từng bước tạo thói quen làm việc số trong đội ngũ cán bộ.

Hoạt động họp trực tuyến và sử dụng tài liệu điện tử tại MTS từng bước trở thành một phần của phương thức điều hành số.

Từ nền tảng đó, MTS tiếp tục triển khai tính năng “phòng họp không giấy” trên Portal MTS. Ở thời điểm báo cáo 9 tháng, tính năng này đã được thiết lập, cấu hình và kiểm thử, đồng thời công ty đã chuẩn bị tài liệu hướng dẫn vận hành cho các đơn vị. Portal MTS vẫn đang trong quá trình hoàn thiện để tiến tới vận hành chính thức. Vì vậy, ý nghĩa của mô hình hiện nay nằm ở việc nối họp trực tuyến, tài liệu điện tử và ký số thành một quy trình làm việc thống nhất hơn.

Sự thay đổi trong quản trị còn đi cùng quá trình số hóa hồ sơ và xây dựng nền tảng dữ liệu. Trong 9 tháng, MTS đã số hóa một số nhóm hồ sơ phục vụ quản lý; hồ sơ định mức được hoàn thành số hóa trong tháng 8/2026, trong khi một số nhóm hồ sơ khác tiếp tục được cập nhật. Công ty cũng đã hoàn thành việc xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và kết nối với hệ thống kho dữ liệu tập trung của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Đây là bước chuyển theo hướng quản trị dựa trên dữ liệu có khả năng kết nối và phục vụ điều hành.

Cán bộ MTS khai thác các nền tảng số phục vụ quản trị, điều hành và xử lý nghiệp vụ.

Khi nhiều hệ thống cùng được triển khai, câu hỏi không còn là có thêm bao nhiêu phần mềm, mà là dữ liệu có được chuẩn hóa, quy trình có thống nhất và các hệ thống có thể kết nối với nhau hay không. MTS tiếp tục chuẩn bị dữ liệu, kiến trúc tích hợp với các hệ thống dùng chung của TKV, đồng thời rà soát hạ tầng và yêu cầu an toàn thông tin. Trọng tâm vì thế dịch chuyển từ “trang bị công nghệ” sang tổ chức lại cách vận hành.

Chuyển đổi số tại MTS cũng không dừng ở khối văn phòng. Tại Phân xưởng sản xuất dầu nhờn 12/11, hệ thống dây chuyền tự động hóa là một minh chứng cho việc công nghệ bắt đầu đi trực tiếp vào quy trình sản xuất. Đến thời điểm báo cáo 9 tháng, hệ thống đã cơ bản hoàn thiện phần cơ khí, lắp đặt cảm biến lực tại bốn chân bể pha chế, thực hiện đấu nối đường ống, van và các hạng mục điều khiển liên quan; dây chuyền bắt đầu vận hành kiểm thử từ ngày 21/9/2026.

Ngay ở trạng thái kiểm thử, dây chuyền đã cho thấy một thay đổi có tính bản chất: cảm biến, thiết bị điều khiển, dữ liệu và phần mềm được kết nối với một quá trình sản xuất cụ thể. Đó là bước dịch chuyển từ số hóa công việc hành chính sang ứng dụng công nghệ tại hiện trường sản xuất.

Từ phòng họp đến kho dữ liệu, từ hồ sơ điện tử đến dây chuyền tự động hóa, điểm chung là MTS đang đưa công nghệ vào những nơi diễn ra quyết định, phối hợp và sản xuất. Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy thể hiện ở định hướng mục tiêu, gắn trách nhiệm, kiểm tra tiến độ và gắn chuyển đổi số đi cùng nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh.

Chuyển đổi số bắt đầu từ con người

Cùng với hạ tầng, dữ liệu và ứng dụng, MTS xác định bồi dưỡng kỹ năng số là một phần của quá trình chuyển đổi. Đào tạo không chỉ giúp cán bộ sử dụng công cụ mới, mà còn hướng tới cách khai thác công nghệ có trách nhiệm và thích ứng với quy trình số.

Ngày 27/5/2026, tại trụ sở Công ty, MTS tổ chức lớp hướng dẫn kỹ năng ứng dụng AI trong công việc cho nhân viên các phòng chuyên môn. Nội dung được xây dựng theo hướng gắn với nghiệp vụ: tra cứu và tổng hợp thông tin, soạn thảo, rà soát văn bản, xử lý dữ liệu và từng bước xây dựng “trợ lý AI” theo vị trí công việc. Cùng với kỹ năng sử dụng, chương trình nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ thông tin, không đưa dữ liệu mật hoặc tài liệu chưa được phép công bố lên các nền tảng AI công cộng.

Cán bộ, nhân viên MTS tham gia lớp hướng dẫn kỹ năng ứng dụng AI trong công việc, được tổ chức từ ngày 27/5/2026 tại trụ sở Công ty.

Từ hoạt động đào tạo, một số phòng chuyên môn đã bước đầu xây dựng trợ lý nghiệp vụ để hỗ trợ công việc hằng ngày. Đây mới là giai đoạn đầu, nhưng cho thấy chuyển đổi số đang dịch chuyển từ “học công cụ” sang thử nghiệm cách tổ chức công việc mới. AI chỉ thực sự hữu ích khi người sử dụng biết kiểm tra đầu ra, giữ kỷ luật cho dữ liệu và hiểu giới hạn của công nghệ.

Yếu tố con người cũng là nơi “Kỷ luật và Đồng tâm” thể hiện rõ trong môi trường số. “Kỷ luật” là tuân thủ quy trình, giữ an toàn thông tin, làm đúng trách nhiệm với dữ liệu và tiến độ. “Đồng tâm” là sự phối hợp giữa các bộ phận, chia sẻ kinh nghiệm, cùng tháo gỡ vướng mắc khi hệ thống mới được đưa vào sử dụng. Chuyển đổi số vì thế không phải việc riêng của nhóm kỹ thuật, mà đòi hỏi sự tham gia của cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ chuyên môn, phân xưởng và người lao động.

Chặng đường phía trước vẫn còn những việc phải hoàn thành: Portal MTS cần tiếp tục hoàn thiện để vận hành chính thức; dây chuyền tự động hóa tại Phân xưởng sản xuất dầu nhờn 12/11 phải hoàn tất chạy thử và đào tạo vận hành; dữ liệu, quy trình và hạ tầng tiếp tục cần được chuẩn hóa. Chuyển đổi số ở MTS vì thế là một quá trình đang tiếp diễn và cần sự nỗ lực, "đồng tâm" nhiều hơn nữa.

Hệ thống dây chuyền tự động hóa tại Phân xưởng sản xuất dầu nhờn 12/11 trong quá trình hoàn thiện và vận hành kiểm thử.

Trong quá trình ấy, vai trò của Đảng ủy Công ty là giữ định hướng, gắn chuyển đổi số với công tác xây dựng Đảng, quản trị và sản xuất - kinh doanh; đồng thời đặt con người ở vị trí trung tâm của tổ chức thực hiện. Khi kỷ luật được thể hiện bằng trách nhiệm với công việc và dữ liệu, còn đồng tâm được thể hiện bằng sự phối hợp để thay đổi cách làm cho bước chuyển số tiếp theo. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi tiếp tục được kiểm chứng bằng hiệu quả quản trị, điều hành và sản xuất trong thực tế.