TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG TP QUẢNG NINH, LẦN THỨ VII - NĂM 2026 Khi niềm tin được bồi đắp từ mỗi ca sản xuất

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không phải nhiệm vụ riêng của một bộ phận, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động. Từ đặc thù sản xuất theo ca, kíp, lực lượng lao động đông trong bối cảnh môi trường số ngày càng phổ biến, Công ty đang đổi mới phương thức tuyên truyền, chủ động đưa thông tin chính thống đến người lao động; lấy những kết quả thực chất trong sản xuất và câu chuyện đẹp của người thợ làm chất liệu để bồi đắp niềm tin.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng bộ Công ty Tuyển than Hòn Gai gắn với

nhiệm vụ sản xuất, xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.



Đưa “trận địa” tư tưởng về gần người lao động

Trong thời đại số, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người có thể tiếp nhận một lượng lớn thông tin mỗi ngày. Cùng với thông tin chính thống, hữu ích là không ít nội dung chưa được kiểm chứng, sai lệch, thậm chí xuyên tạc. Tốc độ lan truyền nhanh của mạng xã hội khiến một thông tin có thể tác động tới nhận thức của người tiếp nhận trong thời gian rất ngắn.

Với một doanh nghiệp có đông lao động, làm việc theo ca, kíp tại nhiều vị trí sản xuất như Tuyển than Hòn Gai, thực tế đó đặt ra yêu cầu công tác chính trị, tư tưởng phải chủ động, kịp thời và bám sát cơ sở. Vì thế, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Công ty gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, xây dựng Đảng, chăm lo người lao động và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Thay vì chỉ tập trung vào các hội nghị hay những đợt học tập nghị quyết, thông tin từng bước được chuyển tải bằng những hình thức gần gũi, thường xuyên, phù hợp với nhịp sản xuất tại các phòng, phân xưởng. Mục tiêu là không để xuất hiện “khoảng trống” thông tin. Mỗi chủ trương, dự án hay thay đổi trong tổ chức sản xuất đều được thông tin kịp thời, giúp người lao động hiểu đúng, đồng thuận và yên tâm làm việc. Bởi khi thông tin chính thống chậm một bước, thông tin thiếu căn cứ có thể tạo ra những cách hiểu sai lệch.

Hệ thống tuyến﻿ băng tải Núi Béo - Hà Tu - MB+55 và MB+55 - Cảng Làng Khánh được đầu tư, đưa vào vận hành; góp phần hiện đại hóa vận chuyển than, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất của Công ty.

Từ yêu cầu đó, Tuyển than Hòn Gai đang chuyển từ “tuyên truyền khi có việc” sang chủ động tạo nguồn thông tin. Website, các kênh truyền thông, mạng xã hội, nhóm thông tin nội bộ được kết nối với sinh hoạt chi bộ, họp sản xuất và hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Qua đó, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ sản xuất, chế độ, chính sách đối với người lao động, tiến độ các công trình, sáng kiến hay những gương người tốt, việc tốt được chuyển tải thường xuyên hơn. Tuy nhiên, sức thuyết phục của công tác tư tưởng không chỉ đến từ việc thông tin nhanh hay nhiều, mà quan trọng hơn là những kết quả thực tế mà người lao động trực tiếp nhìn thấy và thụ hưởng.

Ước 9 tháng năm 2026, Công ty Tuyển than Hòn Gai phải đối mặt với nhiều khó khăn khi nhu cầu tiêu thụ than có thời điểm biến động, chi phí nhiên liệu tăng, lượng than tồn kho lớn, thời tiết bất lợi; đồng thời phải thực hiện tái cơ cấu tổ chức sản xuất và triển khai các dự án đầu tư trọng điểm. Trong điều kiện đó, Công ty vẫn cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Than tiêu thụ hơn 9 triệu tấn, bằng 78% kế hoạch năm; doanh thu đạt 17.615 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch năm; tiền lương bình quân đạt 13,533 triệu đồng/người/tháng. Kết quả này là minh chứng cụ thể cho nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân trong từng ca sản xuất. Một dây chuyền vận hành ổn định, một sáng kiến giúp tiết giảm chi phí, một công trình hoàn thành đúng tiến độ hay việc làm, thu nhập được bảo đảm đều trở thành những “thông điệp” gần gũi, có sức thuyết phục. Bởi đó là thành quả người lao động trực tiếp chứng kiến và góp sức tạo nên.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, công nhân Phân xưởng Sàng tuyển, chia sẻ: “Những năm gần đây, máy móc, thiết bị được đơn vị đầu tư nhiều hơn nên công việc của chúng tôi đỡ vất vả, điều kiện làm việc cũng tốt hơn trước. Các thông tin về sản xuất, việc làm, thu nhập và chế độ của người lao động đều được Công ty thông tin kịp thời. Anh chị em nắm được tình hình nên yên tâm làm việc, cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình”.

Những thay đổi trong thực tế sản xuất giúp người lao động thấy rõ hơn hiệu quả của quá trình đổi mới, hiện đại hóa của đơn vị. Rõ nét trong quá trình đổi mới của Công ty là việc đưa vào vận hành các tuyến băng tải Núi Béo - Hà Tu - MB+55 và MB+55 - Cảng Làng Khánh, từng bước nâng cao năng lực vận chuyển, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Không chỉ mang ý nghĩa về công nghệ hay hiệu quả kinh tế, những công trình này còn cho thấy sự chuyển động của doanh nghiệp trong quá trình đổi mới, hiện đại hóa sản xuất.

Chủ động đưa thông tin chính thống đến người lao động

Cùng với những chuyển động trong sản xuất, sự phát triển của công nghệ số đang mở ra phương thức mới để Tuyển than Hòn Gai đưa thông tin chính thống đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và người lao động. Chuyển đổi số từng bước được đưa vào nghị quyết, kế hoạch công tác của các chi bộ, phòng, phân xưởng. Công ty triển khai các phần mềm phục vụ quản lý sản xuất, nhật lệnh sản xuất điện tử, quản lý cơ điện - vận tải, hệ thống Portal văn bản điện tử cùng các giải pháp số hóa quy trình điều hành. Đáng chú ý, mô hình giám sát giao - nhận than tập trung tại các trạm cân ô tô cụm cảng Làng Khánh là một ví dụ cụ thể về ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, hướng tới phương thức quản lý tập trung, minh bạch và hiệu quả hơn.

Website của Công ty Tuyển than Hòn Gai trở thành kênh cung cấp thông tin chính thống, kịp thời đến cán bộ, đảng viên và người lao động.

Quá trình ấy không chỉ làm thay đổi phương thức quản trị, sản xuất mà còn tạo thêm những “kênh dẫn” cho công tác tư tưởng. Một chủ trương nếu chỉ nằm trong những văn bản dài sẽ khó tiếp cận đầy đủ với người lao động làm việc theo ca, kíp. Nhưng khi được chuyển tải bằng hình ảnh, infographic, video ngắn hay những câu chuyện người thật, việc thật, thông tin trở nên trực quan, gần gũi hơn. Qua các nền tảng số, người thợ có thể cập nhật tình hình sản xuất, chế độ, chính sách, những đổi thay của đơn vị hay những tấm gương đồng nghiệp ngay sau mỗi ca làm việc. Trên môi trường số, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động cần có trách nhiệm khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà cần trở thành ý thức của mỗi người.

Trước mỗi thông tin trên mạng, người lao động cần kiểm tra nguồn tin, không vội tin, bình luận hoặc chia sẻ những nội dung chưa được xác thực. Khi phát hiện thông tin sai lệch, cần phản ánh kịp thời đến bộ phận có trách nhiệm để xử lý, định hướng. Qua đó, mỗi người từng bước nâng cao khả năng nhận diện và chủ động trước những thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Cùng với việc nâng cao khả năng nhận diện thông tin, điều quan trọng là chủ động cung cấp và lan tỏa những thông tin chính xác, tích cực từ chính hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Tuyển than Hòn Gai, cho biết: Bảo vệ “trận địa” tư tưởng không chỉ là nhận diện, phòng ngừa và phản bác thông tin sai lệch, mà còn phải chủ động lan tỏa những thông tin tích cực. Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động đều có thể góp phần bằng những việc làm hằng ngày, từ một sáng kiến kỹ thuật, hình ảnh trong ca sản xuất, việc giúp đỡ đồng nghiệp đến một công trình mới hay câu chuyện về người thợ trách nhiệm với công việc. Khi được chia sẻ kịp thời, những việc làm cụ thể đó sẽ góp phần lan tỏa thông tin tích cực trong đơn vị và trên môi trường số.

Công ty Tuyển than Hòn Gai đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giám sát, quản lý và điều hành sản xuất giúp nâng cao độ chính xác, minh bạch và hiệu quả hoạt động.

Từ những câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy, dòng thông tin tích cực được tạo dựng và lan tỏa. Cũng từ đó, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của người thợ mỏ được tiếp nối trong một không gian mới. Nếu trong sản xuất, “Kỷ luật và Đồng tâm” được thể hiện bằng sự chung sức, trách nhiệm để bảo đảm an toàn, nâng cao năng suất, hoàn thành nhiệm vụ, thì trên môi trường số, tinh thần ấy còn được thể hiện qua trách nhiệm với mỗi thông tin được tiếp nhận, bình luận và chia sẻ.

Năm 2026, Công ty Tuyển than Hòn Gai tiếp tục đặt mục tiêu hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường chuyển đổi số; bảo đảm an toàn, môi trường và chăm lo tốt hơn đời sống người lao động. Những nhiệm vụ cụ thể ấy cũng chính là chất liệu thực tiễn để công tác tuyên truyền tiếp tục đi sâu vào đời sống sản xuất.

Từ một dây chuyền vận hành hiệu quả đến một bài viết trên website; từ sáng kiến của người lao động đến hình ảnh đẹp được lan tỏa trên mạng xã hội; từ buổi sinh hoạt chi bộ đến những cuộc trao đổi ngay tại phân xưởng, tất cả đều góp phần tạo dựng nhận thức đúng, củng cố sự đồng thuận. Khi thông tin chính thống gắn với những kết quả thực chất trong sản xuất và đời sống người lao động, niềm tin được bồi đắp qua từng ngày, từng ca sản xuất, trở thành nền tảng vững chắc để Tuyển than Hòn Gai giữ vững “trận địa” tư tưởng ngay từ cơ sở.