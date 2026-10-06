Gắn biển công trình Tuyến băng tải Tuyển than Hòn Gai

Ngày 6/10, Công ty Tuyển than Hòn Gai tổ chức Lễ gắn biển công trình hệ thống tuyến băng tải vận chuyển than Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm chế biến - Làng Khánh chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026). Tới dự có các đồng chí: Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình.

Hệ thống tuyến băng tải Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm chế biến - Làng Khánh có tổng chiều dài gần 8,9km, công suất thiết kế từ 1,8-4,2 triệu tấn than/năm, tổng mức đầu tư hơn 761 tỷ đồng.

Công trình kết nối các mỏ Núi Béo, Hà Tu với Trung tâm chế biến của Công ty Tuyển than Hòn Gai, sau đó vận chuyển than ra cảng Làng Khánh, hình thành tuyến vận chuyển khép kín, đồng bộ.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Công ty Tuyển than Hòn Gai.

Dự án được triển khai trong điều kiện địa hình phức tạp, liên quan đến nhiều thủ tục về quy hoạch, môi trường, đất đai, giải phóng mặt bằng và yêu cầu cao về kỹ thuật, an toàn. Với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, công trình đã hoàn thành, đưa vào vận hành theo mục tiêu đề ra.

Hệ thống được trang bị điều khiển tập trung, camera giám sát thông minh, cảnh báo sự cố và các giải pháp bảo đảm an toàn nhiều cấp. Việc vận chuyển than bằng băng tải khép kín thay thế một phần phương thức vận chuyển bằng ô tô trên các tuyến đường, góp phần giảm bụi, tiếng ồn, hạn chế áp lực lên hạ tầng giao thông đô thị.

Công trình đồng thời giúp giảm chi phí duy tu đường sá, hạn chế hao hụt than và chi phí vệ sinh, xử lý môi trường, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty Tuyển than Hòn Gai, dự kiến mang lại giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng.

Tuyến băng tải Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm chế biến - Làng Khánh có tổng chiều dài gần 8,9km.

Việc gắn biển công trình hệ thống tuyến băng tải Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm chế biến - Làng Khánh là dấu mốc trong quá trình hiện đại hóa khâu vận chuyển, chế biến than, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm tác động môi trường và phù hợp định hướng phát triển xanh, bền vững của thành phố Quảng Ninh.