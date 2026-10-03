Sẵn sàng đón mùa tàu biển bằng những hành trình mới

Những chuyến tàu biển cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đang mở ra nhịp sôi động cho du lịch Quảng Ninh. Bước vào cao điểm mùa tàu biển từ tháng 10, Quảng Ninh không chỉ chuẩn bị đón nhiều chuyến tàu mà còn nỗ lực tạo những hành trình mới, cuốn hút, tăng trải nghiệm và chi tiêu của du khách.

Nhịp sôi động ấy khởi đầu trước mùa cao điểm. Ngày 19/8, Adora Magic City lần đầu cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đưa gần 4.500 du khách cùng thủy thủ đoàn từ Thâm Quyến. Sự kiện đánh dấu sự trở lại của dòng tàu biển cỡ lớn trên hải trình tới Di sản vịnh Hạ Long. Tiếp đó, cuối tháng 8, Piano Land cập cảng, nối dài dòng khách trước cao điểm mùa tàu biển từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.

Tàu biển cỡ lớn Adora Magic City lần đầu cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đưa gần 4.500 du khách cùng thủy thủ đoàn từ Thâm Quyến đến Quảng Ninh. (ảnh: Fb Hiệp hội du lịch Quảng Ninh)

Theo lịch tàu biển Hạ Long, từ tháng 10 đến tháng 12/2026 có 17 lượt đăng ký cập cảng. Ngày 13 và 14/10 dự kiến có Star Voyager, Viking Orion, Viking Sea; tháng 11 có Azamara Pursuit, Seven Seas Explorer, Celebrity Millennium, Star Seeker. Riêng tháng 12 cao điểm với 10 lượt, có Diamond Princess, Westerdam, Celebrity Solstice, Silver Muse, Norwegian Jade và Luminara. Ngày 31/12, Norwegian Jade và Luminara cùng đến Hạ Long, trong đó Luminara lưu lại tới đầu năm 2027. Nhiều tàu có lượng khách lớn như Celebrity Millennium, Diamond Princess, Westerdam dự kiến đưa 2.000-3.000 khách mỗi chuyến. Dù có thể điều chỉnh, lịch trình này tiếp tục khẳng định sức hút của Hạ Long trên hải trình khu vực.

Tuy nhiên, số chuyến tàu và lượng khách mới chỉ là một phần của bài toán. Bên cạnh lợi thế từ hạ tầng và mạng lưới điểm đến phong phú, điều đáng chú ý là Quảng Ninh đang chuẩn bị cho mùa tàu biển từ chính các sản phẩm tour bờ.

Đón đầu nhu cầu đó, Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại THK (THK Travel) đã điều chỉnh nhiều tour theo lịch cập, rời cảng và yêu cầu riêng của du khách. Bên cạnh chương trình trong ngày tại Quảng Ninh, doanh nghiệp còn tổ chức hành trình tới Hải Phòng, Hà Nội, thậm chí nối tour dài hơn khi thời gian cho phép. Cách xây dựng sản phẩm theo từng quỹ thời gian giúp hành trình bớt đơn điệu, đồng thời mở rộng không gian hưởng lợi từ dòng khách tàu biển.

Cùng với những hành trình dài, các trải nghiệm ngắn, dễ tiếp cận tại Hạ Long cũng còn nhiều dư địa. Xe buýt 2 tầng, du lịch hop on hop off và trải nghiệm thuyền ba vách trên vịnh Hạ Long đang được xem là những lựa chọn phù hợp. Nhóm sản phẩm này có ưu thế về thời lượng, điểm đón, khả năng kết nối trung tâm thành phố với không gian di sản, phù hợp cả khách theo đoàn lẫn khách tự do.

Để đưa các sản phẩm tới gần hơn với du khách, ông Ngô Duy Ninh, Công ty CP Ngắm cảnh Việt tại Quảng Ninh, cho biết doanh nghiệp đang chủ động kết nối với các đơn vị, đại lý khai thác khách tàu biển để giới thiệu xe buýt 2 tầng, hop on hop off và thuyền ba vách. Đồng thời, doanh nghiệp phối hợp với các đơn vị lữ hành trên địa bàn Quảng Ninh, liên hệ với đại lý tàu biển, đối tác ngoài Quảng Ninh và xúc tiến tại một số thị trường quốc tế nhằm mở rộng quảng bá.

Từ thực tế khai thác, nhóm khách đi tự do khá yêu thích những trải nghiệm linh hoạt, dễ tiếp cận, dù lượng khách sử dụng còn khiêm tốn. Vì vậy, đơn vị sẽ tiếp tục điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu du khách quốc tế.

Không dừng ở những sản phẩm trực tiếp phục vụ khách tàu biển, Quảng Ninh còn làm mới không gian trải nghiệm bằng các điểm bổ trợ như Bảo tàng Quảng Ninh, tuyến city tour, ẩm thực địa phương, mua sắm sản phẩm OCOP, dịch vụ ven biển và chương trình văn hóa. Với vị trí gần cảng, thuận lợi tổ chức trong thời gian ngắn, những trải nghiệm này giúp du khách hiểu thêm lịch sử, đời sống địa phương, đồng thời tăng trải nghiệm và chi tiêu tại điểm đến.

Với lợi thế về hạ tầng cảng, giao thông thuận lợi và hệ thống điểm đến phong phú, Quảng Ninh đang nỗ lực tạo thêm sức hút cho mùa tàu biển mới.

Xa hơn, show thực cảnh trong hang động “Đi tìm dấu ngọc” tại Cẩm Phả, hành trình Hạ Long - Yên Tử, kết nối Bái Tử Long - Vân Đồn, du lịch cộng đồng, sinh thái đảo hay các tour di sản có thể chưa phù hợp với mọi đoàn tàu biển. Tuy vậy, đây là hướng mở đáng chú ý cho nhóm khách có thời gian dài hơn hoặc nhu cầu trải nghiệm chuyên biệt.

Với hạ tầng đồng bộ cùng tour bờ được làm mới, Quảng Ninh đang biến mỗi chuyến tàu thành một hành trình đáng nhớ, qua đó thu hút dòng khách chất lượng và khẳng định vị thế trên các hải trình quốc tế.