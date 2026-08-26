Phường Móng Cái 1 tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9

Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), ngày 26/8, phường Móng Cái 1 tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và công bố Quyết định kết nạp Đảng viên, Quyết định thành lập chi bộ Doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của BTV Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1 và các đồng chí lãnh đạo phường Móng Cái 1 đã trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho 108 đảng viên, trong đó: Tặng Huy hiệu Đảng cho 106 đồng chí từ 30 năm đến 55 tuổi Đảng; truy tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đồng chí; trao quyết định của BTV Đảng ủy phường Móng Cái 1 kết nạp 20 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam và công bố Quyết định thành lập Chi bộ Phòng khám Đa khoa chất lượng cao Nam Việt.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1, trao quyết định kết nạp đảng viên mới.

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Móng Cái 1 trân trọng ghi nhận và biểu dương những công lao, đóng góp quý báu của các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng và mong các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đóng góp xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; dìu dắt đảng viên trẻ và vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đối với 20 quần chúng ưu tú vinh dự được nhận quyết định kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi đồng chí tiếp tục khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Đảng ta là đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; đồng thời thực hiện tốt bốn nhiệm vụ của người đảng viên.

Lãnh đạo phường Móng Cái 1 trao Quyết định thành lập Chi bộ Phòng khám Đa khoa chất lượng cao Nam Việt.

Đồng thời đề nghị Chi bộ Phòng khám Đa khoa chất lượng cao Nam Việt nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, duy trì nền nếp sinh hoạt và phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị; đồng hành cùng doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, chăm lo người lao động; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng viên. Đảng ủy phường Móng Cái 1 cam kết luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn để chi bộ và doanh nghiệp cùng phát triển vững mạnh.