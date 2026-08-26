Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng tại Tiên Yên

Chiều 26/8, Đảng ủy xã Tiên Yên tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 nhân Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và chào mừng dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố. Đến dự có các đồng chí: Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Đức Hiếu, sinh năm 1927, sinh hoạt tại Chi bộ khu phố Tam Thịnh (Đảng bộ xã Tiên Yên).

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã Tiên Yên đã công bố quyết định, trao Huy hiệu Đảng cho 76 đồng chí có từ 30 đến 80 năm tuổi Đảng; đồng thời trao quyết định kết nạp đảng cho 5 quần chúng ưu tú thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc trên địa bàn xã.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng đối với 76 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Đồng chí khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến, lòng trung thành và những đóng góp bền bỉ của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự phát triển của quê hương Quảng Ninh.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh, kinh nghiệm và uy tín, luôn là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ noi theo; tích cực đóng góp trí tuệ, tâm huyết xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Quảng Ninh phát triển giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ xã Tiên Yên thường xuyên quan tâm, chăm lo các đảng viên lão thành, đảng viên cao tuổi Đảng, phát huy vai trò của các thế hệ đảng viên trong xây dựng quê hương; đồng thời tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, nhất là lực lượng trẻ.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tiên Yên trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Trước đó, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đến nhà riêng, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Đức Hiếu, sinh năm 1927, sinh hoạt tại Chi bộ khu phố Tam Thịnh, Đảng bộ xã Tiên Yên.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Ngô Đức Hiếu và gia đình.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của đảng viên Ngô Đức Hiếu và gia đình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của đồng chí Ngô Đức Hiếu đối với sự nghiệp cách mạng và quê hương. Đồng chí khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình đồng chí Ngô Đức Hiếu, mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ xã Tiên Yên và Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh; đồng thời mong đồng chí tiếp tục sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng, điểm tựa tinh thần để các thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ học tập, noi theo.