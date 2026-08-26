Phường Cẩm Phả trao tặng Huy hiệu Đảng và kết nạp đảng viên đợt 2/9

Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 (1945-2026), Quốc khánh 2/9 (1945-2026), chào mừng dấu mốc Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố, sáng 26/8, Đảng ủy phường Cẩm Phả tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và kết nạp đảng viên mới đợt 2/9.

Đồng chí Phạm Lê Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cẩm Phả, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Tại buổi lễ, Đảng ủy phường Cẩm Phả trao Huy hiệu Đảng cho 96 đảng viên từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển quê hương. Mỗi Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, sự đóng góp và lòng trung thành với lý tưởng cách mạng của các đảng viên; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân, gia đình và tổ chức Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo phường Cẩm Phả chúc mừng 32 đảng viên mới.

Đảng ủy phường cũng đã trao Quyết định kết nạp đảng viên mới cho 32 quần chúng ưu tú thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc. Tại lễ trao quyết định, lãnh đạo Đảng ủy phường đề nghị các đảng viên mới không ngừng học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gắn bó mật thiết với nhân dân và phấn đấu trở thành những đảng viên thực sự gương mẫu.

Trước yêu cầu phát triển trong không gian mới, Đảng bộ phường Cẩm Phả tiếp tục nêu cao trách nhiệm trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng phát triển đảng viên, nhất là trong lực lượng trẻ, doanh nghiệp và địa bàn dân cư; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; gần dân, sát dân, trọng dân, hiểu dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh.

Cũng trong sáng nay, phường Cẩm Phả đã tổ chức khánh thành các công trình chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố đối với 2 khu cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật xung quanh sân vận động Cẩm Phả và công trình công cộng, khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng phía Tây Nam Quảng trường 12/11.