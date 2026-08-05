Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đổi mới tuyên truyền pháp luật

Ngày 5/8, tại cửa khẩu Bắc Luân II, Tổ dân vận đối ngoại, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái tổ chức tuyên truyền pháp luật cho cư dân biên giới, khách du lịch và các doanh nghiệp.

Tổ dân vận đối ngoại - Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái tuyên truyền pháp luật tại cửa khẩu Bắc Luân II.

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho cư dân biên giới, khách du lịch và các doanh nghiệp, Tổ dân vận đối ngoại - Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã tổ chức tuyên truyền pháp luật trực tiếp tại khu vực cửa khẩu về Luật Biên phòng Việt Nam; thủ tục xuất nhập cảnh, thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa; quy định về cư dân biên giới, cảnh báo vi phạm lừa đảo; tuyên truyền Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho trên 800 lượt cư dân biên giới, khách du lịch và các doanh nghiệp.

Điểm nhấn nổi bật của đợt ra quân lần này là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, Tổ dân vận đối ngoại đã cùng lực lượng chức năng hướng dẫn cư dân biên giới, khách du lịch, tiểu thương và doanh nghiệp lữ hành thực hiện quét mã QR để tra cứu nhanh thông tin pháp luật, kê khai thủ tục trực tuyến giúp tối ưu hóa thời gian và thủ tục thông quan.

Tuyên truyền các quy định về biên giới, xuất nhập cảnh và thương mại biên giới tại Cửa khẩu Bắc Luân II.

Thông qua Tổ dân vận đối ngoại đã đưa thông tin pháp luật tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả đến với cư dân biên giới, khách du lịch và các doanh nghiệp thường xuyên qua lại biên giới. Qua đó, góp phần giảm các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến XNC và XNK.

Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cư dân biên giới, khách du lịch và các doanh nghiệp mà còn tạo điều kiện thực hiện nhanh chóng các thủ tục xuất nhập cảnh và môi trường giao thương minh bạch, thông thoáng, đồng thời, củng cố vững chắc thế trận biên phòng toàn dân, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.