Cán bộ khu phố gen Z phát huy sức trẻ từ cơ sở - Bài 1: Khi người trẻ “đứng mũi chịu sào”

Ở khu dân cư, những công việc bình dị hằng ngày lại đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và gắn bó mật thiết với nhân dân. Ngày càng nhiều cán bộ trẻ thế hệ gen Z (sinh khoảng từ 1997-2012) lựa chọn dấn thân từ cơ sở, phát huy sức trẻ, tư duy đổi mới và tinh thần dám nghĩ, dám làm để nâng cao hiệu quả hoạt động ở khu dân cư. Họ đang từng bước khẳng định vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh trong giai đoạn mới.

Đối với nhiều cán bộ trẻ thế hệ gen Z, công tác ở khu dân cư không chỉ là một vị trí công tác mà còn là môi trường rèn luyện từ thực tiễn. Mỗi nhiệm vụ được giao, mỗi phần việc với nhân dân đều là quá trình tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh và trách nhiệm. Từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ với không ít bỡ ngỡ, họ từng bước trưởng thành, khẳng định vai trò của người cán bộ ở cơ sở, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, đoàn kết và phát triển.

Tháng đầu nhận nhiệm vụ

Cuộc hẹn với Bùi Thị Yến (SN 2000) không dễ sắp xếp như chúng tôi nghĩ. Một cuộc gọi, rồi thêm những tin nhắn, Yến vẫn ngần ngại, công việc của khu phố sau sáp nhập đang quá nhiều, thời gian của chị gần như kín từ sáng đến tối. “Để em xem sắp xếp được lúc nào rồi báo lại”, câu trả lời của Yến nghe vừa ái ngại, vừa như một lời xin lỗi vì chưa thể dành thời gian.

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Chợ Đồn Bùi Thị Yến hướng dẫn đảng viên chi bộ sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Ngày 1/7/2026, Yến chính thức nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Chợ Đồn, phường Hiệp Hòa, sau khi hợp nhất các khu phố Hiệp Hòa 8, 9, 10 và một phần khu phố Hiệp Hòa 11. Một khu phố mới, địa bàn rộng hơn, số hộ dân và công việc nhiều hơn đặt trên vai nữ Trưởng khu trẻ nhiều thử thách ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ.

Tốt nghiệp loại giỏi ngành Công tác xã hội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, được kết nạp Đảng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Bùi Thị Yến trở về quê hương và tham gia công tác đoàn, từng đảm nhiệm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã, Bí thư Chi đoàn khu phố. Sự năng động, nhanh nhạy giúp Yến sớm bắt nhịp với công việc. Thế nhưng, nhận nhiệm vụ Trưởng khu phố lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Nhận nhiệm vụ ở tuổi 26, Yến không tránh khỏi những băn khoăn. “Lúc nhận nhiệm vụ, tôi cũng lo lắm. Mình còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều. Nhiều lúc cũng tự hỏi không biết mình có cáng đáng được không?” - Yến bộc bạch.

Nỗi lo ấy nhanh chóng nhường chỗ cho guồng quay công việc dày đặc. Đang nuôi con nhỏ, nhưng tháng đầu nhận nhiệm vụ, Yến gần như không dám để điện thoại chế độ im lặng. Việc khu phố, phản ánh của người dân, những cuộc gọi cần phối hợp cứ nối tiếp nhau. “Nhiều hôm đang chăm con cũng phải tranh thủ xử lý công việc. Có những cuộc hẹn với bạn bè đã lên lịch rồi nhưng cuối cùng lại phải xin khất. Bận thật, nhưng mình đã nhận việc thì phải cố gắng bởi có những việc người dân cần mình trả lời ngay, không thể để sang hôm sau” - Yến nói.

Trưởng khu Bùi Thị Yến trao đổi, báo cáo công việc với Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Hồng.

Sau sáp nhập, tháng đầu tiên là quãng thời gian cả đội ngũ cán bộ khu phố phải “chạy đua” với một khối lượng công việc lớn. Yến cùng các cán bộ khu phố nhanh chóng nắm lại địa bàn, tình hình từng hộ dân; phối hợp tổ chức khám sức khỏe toàn dân; thu thập dữ liệu đất đai; rà soát hoạt động chăn nuôi, thủy lợi, đến tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi, tri ân người có công nhân dịp 27/7... Công việc nối tiếp công việc, mỗi gia đình một hoàn cảnh, mỗi phản ánh lại cần một cách xử lý khác nhau. Nhưng cũng chính trong guồng quay ấy, Yến nhận ra sự nhanh nhạy với công nghệ trở thành lợi thế giúp cô tìm thêm những cách làm mới, thuận tiện hơn trong công việc ở khu phố.

Một trong những việc được cô bắt tay thực hiện ngay là xây dựng fanpage “Khu phố Chợ Đồn” và nhóm zalo “Nhân dân khu phố Chợ Đồn”. Những thông tin về hoạt động khu phố, lịch sinh hoạt, các chương trình dành cho thiếu nhi, thông báo chung... được cập nhật nhanh chóng, trực quan. Người dân có thể nắm thông tin mà không phải chờ đến các cuộc họp; những phản ánh, kiến nghị cũng có thêm một kênh để chuyển tới cán bộ khu phố. Từ những bài đăng đầu tiên còn giản dị, trang thông tin của khu phố dần trở thành một “địa chỉ” quen thuộc để người dân theo dõi việc chung, nhất là với những người trẻ vốn đã quen với việc tiếp nhận thông tin trên môi trường số.

Cùng với đó, Yến và cán bộ khu phố đẩy mạnh hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, tuyên truyền kỹ năng an toàn trên môi trường số cho thanh, thiếu nhi... Qua đó, Yến có thêm cơ hội gần dân, hiểu dân và cũng để người dân thấy rõ hơn vai trò của người trẻ trong một khu dân cư đang đổi mới từng ngày.

Fanpage “Khu phố Chợ Đồn” trên mạng xã hội Facebook được thành lập trở thành “địa chỉ” quen thuộc để người dân theo dõi công việc, hoạt động chung của khu phố.

“Ngay từ đầu tôi xác định, làm công việc xã hội phải có đam mê, tinh thần vì cộng đồng, vì nhân dân. Kinh nghiệm chưa có thì có thể tích lũy, kiến thức, kỹ năng chưa đủ thì có thể học hỏi, nhưng nếu thiếu trách nhiệm thì rất khó gắn bó với công việc này. Một tháng chưa đủ để tôi quen hết với công việc, nhưng sự tin tưởng của người dân chính là động lực để tôi vượt qua những bỡ ngỡ, từng bước trưởng thành và làm tốt hơn phần việc mình đã nhận” - Yến bày tỏ.

Khó việc không khó lòng

Nếu câu chuyện của Bùi Thị Yến là hành trình của một nữ cán bộ gen Z vừa nhận nhiệm vụ, thì với Triệu Quý Cương (SN 1997), Bí thư Chi bộ thôn Đồng Quặng, xã Thống Nhất lại là hành trình của một người trẻ đã có gần 4 năm “lửa thử vàng” ở cơ sở.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Quặng Triệu Quý Cương (thứ 2, trái sang) cùng cán bộ thôn đi kiểm tra tiến độ công trình cống hộp ngầm tràn Khe Rồng.

Sau bao ngày mong mỏi của nhân dân, công trình cống hộp ngầm tràn Khe Rồng (thôn Đồng Quặng) đang được thi công, khi hoàn thành sẽ khắc phục tình trạng ngập, chia cắt, đi lại khó khăn mỗi khi mưa lớn. Để công trình được triển khai, 5 hộ dân trong thôn đã đồng thuận hiến gần 400m2 đất. Đằng sau công trình đang dần thành hình là nhiều cuộc gặp gỡ ngay trước hiên nhà, nhiều lần cán bộ thôn kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Sự đồng thuận không đến trong một sớm một chiều, mà được vun đắp từ niềm tin của người dân đối với những người cán bộ luôn có mặt, luôn lắng nghe và cùng họ tìm tiếng nói chung. Trong số đó có Bí thư Chi bộ Triệu Quý Cương.

Thôn Đồng Quặng là địa bàn vùng cao với gần 99% dân số là đồng bào Dao Thanh Phán với 203 hộ, 736 nhân khẩu, đất rộng, người thưa, đời sống còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào nông, lâm nghiệp. Khi nhận nhiệm vụ ở tuổi 25, Cương còn khá trẻ so với hình dung của nhiều người về một người đứng đầu việc chung của thôn. Những ánh mắt hoài nghi, những băn khoăn về kinh nghiệm khiến anh không khỏi áp lực. Nhưng thay vì giải thích bằng lời, Cương chọn cách đi nhiều hơn, nghe nhiều hơn và bắt đầu từ những việc cụ thể nhất. Anh cùng các đảng viên trong chi bộ phân công nhau bám cơ sở, đến từng hộ, nắm từng hoàn cảnh để lựa chọn cách vận động phù hợp. “Phải đi, phải gặp, phải nghe mới biết bà con đang nghĩ gì, cần gì. Có việc giải quyết được ngay, có việc phải kiên trì nhiều lần” - Cương chia sẻ.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Quặng Triệu Quý Cương đến thăm, nắm tình hình mô hình nuôi dúi của bà con trong thôn.

Bốn năm sau, chàng trai 25 tuổi ngày nào đã trưởng thành hơn qua từng việc lớn, nhỏ ở cơ sở, trở thành chỗ dựa được người dân tin tưởng. Từ phát triển kinh tế rừng, chăn nuôi đến xây dựng hạ tầng, Cương kiên trì vận động người dân bắt đầu từ những việc thiết thực, làm trước, thấy hiệu quả rồi nhân rộng. Các mô hình nuôi dúi, cầy hương từ chỗ còn mới mẻ nay đã có khoảng 40 hộ tham gia, mở thêm hướng sinh kế, nâng cao thu nhập. Cùng với đó, nhiều tuyến đường được bê tông hóa, diện mạo thôn ngày càng khởi sắc; 100% hộ có nhà ở kiên cố và thôn không còn hộ nghèo.

Bám dân để lo việc dân, Cương càng nhận thức rõ vai trò của tổ chức Đảng ở một địa bàn vùng cao. Muốn chủ trương được thực hiện bền vững, trước hết phải có những đảng viên thực sự là hạt nhân ở cơ sở. Vì vậy, anh cùng chi ủy thôn chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, duy trì mục tiêu hằng năm kết nạp từ 1-2 đảng viên mới với quyết tâm xây dựng đội ngũ nòng cốt đủ sức cùng chi bộ dẫn dắt các phong trào ở thôn.

Có lẽ, với Cương, “đi” và “có mặt” đã trở thành một phần tự nhiên của công việc. Anh nhớ nhất những ngày sau bão Yagi năm 2024. Rừng đồi Đồng Quặng tan hoang, cây cối đổ rạp, mọi thông tin liên lạc bị cắt đứt. Ngay khi bão vừa đi qua, anh lập tức lên đường vào xóm Đèo Thông - nơi cách trung tâm thôn khoảng 9km để nắm tình hình các hộ dân. Đường bị cây cối chắn ngang. Không thể đi xe máy, Cương cầm dao rừng vừa đi vừa phát cây mở lối. Càng đi sâu, nỗi lo càng lớn. Chỉ đến khi nhìn thấy những mái nhà thấp thoáng phía trước, biết bà con vẫn bình an, anh mới thực sự nhẹ lòng. Sau đó, các hoạt động hỗ trợ người dân được nhanh chóng triển khai, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Chuyến đi ấy có thể không nằm trong bất kỳ kế hoạch công tác nào, nhưng lại cho thấy rõ nhất công việc của một cán bộ ở cơ sở, đó là có mặt khi người dân cần.

Dù bận rộn với công việc của thôn, song Triệu Quý Cương vẫn nỗ lực sắp xếp thời gian tự học để nâng cao kiến thức, trình độ đáp ứng yêu cầu công việc tốt hơn.

Từ thực tế công việc ở cơ sở, Cương hiểu rằng nhiệt huyết của tuổi trẻ thôi là chưa đủ. Muốn giúp người dân hiểu và làm đúng, trước hết phải nắm chắc quy định của pháp luật. Vì vậy, ngay khi nhận nhiệm vụ vào năm 2022, anh đã đăng ký theo học chương trình Cử nhân Luật để bổ sung kiến thức phục vụ công tác.

Những con đường được mở rộng, những mô hình sinh kế được nhân lên hay những cuộc gọi lúc nửa đêm chỉ là những lát cắt trong công việc thường ngày của những cán bộ trẻ ở cơ sở. Điều họ góp sức vun đắp không chỉ là những đổi thay cụ thể, mà còn là niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền được tạo dựng từ những điều gần gũi nhất. Và có lẽ, đó cũng là hành trình trưởng thành đáng quý nhất của tuổi trẻ khi lựa chọn “đứng mũi chịu sào” ở khu dân cư.