Đặc khu Cô Tô, xã Cái Chiên về đích nhiệm vụ làm sạch dữ liệu đất đai

Theo số liệu cập nhật trên Hệ thống giám sát tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 28/9, đặc khu Cô Tô và xã Cái Chiên đã hoàn thành khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo chỉ tiêu được giao, về đích trước thời hạn 30/9. Kết quả này góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố.

Đặc khu Cô Tô đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 7.503 thửa đất

Cụ thể, đặc khu Cô Tô đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 7.503 thửa đất (đạt 124,37% so với chỉ tiêu 6.033 thửa cần xây dựng cơ sở dữ liệu). Trong đó, 7.407 thửa thuộc nhóm 1 (đạt 122,77%); 96 thửa thuộc nhóm 2; không còn thửa đất cần xây dựng cơ sở dữ liệu.

Xã Cái Chiên đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 4.898 thửa đất (đạt 113,09% so với chỉ tiêu 4.331 thửa đất cần xây dựng cơ sở dữ liệu). Trong đó, 4.894 thửa thuộc nhóm 1 (đạt 113%); 4 thửa thuộc nhóm 2, chiếm 0,09%; không còn thửa đất cần xây dựng cơ sở dữ liệu.

Cũng theo số liệu cập nhật đến chiều 28/9, toàn thành phố có 1.946.090 thửa đất trong phạm vi thống kê; đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho 1.429.154 thửa, trong đó 1.119.870 thửa thuộc nhóm 1 và 309.284 thửa thuộc nhóm 2.

Như vậy, Quảng Ninh đang xếp thứ 21/34 tỉnh, thành phố về số thửa đất nhóm 1 (đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống).