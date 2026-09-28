Bắt nhịp xu hướng số ở Trường Mầm non Cô Tô

Tại Trường Mầm non Cô Tô (đặc khu Cô Tô), việc ứng dụng công nghệ số giúp tối ưu hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng giảng dạy; đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh.

Năm học 2026-2027, Trường Mầm non Cô Tô có 406 học sinh; 57 cán bộ, giáo viên, nhân viên tại 3 phân hiệu trên địa bàn. Với đặc thù trường học ở khu vực biển đảo, các điểm trường phân bố cách xa nhau, việc đi lại, trao đổi chuyên môn và tổ chức các hoạt động chung có những khó khăn riêng. Bởi vậy, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để giáo viên ở các phân hiệu có thể chia sẻ học liệu, trao đổi nghiệp vụ và sử dụng chung các nguồn tài nguyên số.

Từ năm học 2025-2026, mô hình “Mầm non thông minh - Ứng dụng AI nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ” được triển khai tại phân hiệu thôn Đồng Tiến, Trường Mầm non Cô Tô. Theo đó, AI đã được giáo viên đưa vào một số công việc quen thuộc như tìm ý tưởng, xây dựng học liệu, thiết kế hình ảnh, video, trò chơi, câu chuyện phục vụ hoạt động giáo dục. Công nghệ cũng được sử dụng để hỗ trợ theo dõi sự phát triển của trẻ, quản lý dinh dưỡng, sức khỏe và xây dựng thực đơn phù hợp theo độ tuổi.

Trường Mầm non Cô Tô tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ cho giáo viên nhà trường.

Trước khi triển khai, năng lực công nghệ của đội ngũ, thiết bị, đường truyền và phần mềm phục vụ quản lý, giảng dạy được rà soát. Sau đó, giáo viên được bồi dưỡng theo từng mức độ. Ở bước cơ bản là làm quen với Canva, ChatGPT, Kidsloop và phần mềm quản lý dinh dưỡng, sức khỏe trẻ; ở mức cao hơn là xây dựng giáo án điện tử, thiết kế hoạt động tương tác, khai thác dữ liệu và phân tích sự phát triển của trẻ. Mô hình đã được UBND thành phố tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Học và làm theo Bác” năm 2025.

Năm học 2026-2027 thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhà trường tiếp tục triển khai nhiều phần việc cụ thể trong chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong dạy và học. Trong đó có số hóa giáo án, xây dựng kho học liệu dùng chung, quản lý hồ sơ số, sử dụng chữ ký số, tuyển sinh trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Nhà trường cũng thành lập Tổ CNTT - Chuyển đổi số với thành viên đại diện các điểm trường để hỗ trợ kỹ thuật, nội dung và lưu trữ.

Giáo viên Trường Mầm non Cô Tô ứng dụng công nghệ số trong tổ chức hoạt động giáo dục, tạo thêm trải nghiệm trực quan, sinh động cho trẻ.

Một việc được nhà trường ưu tiên là xây dựng thư viện học liệu điện tử dùng chung. Học liệu được lưu trữ trên Google Drive, sắp xếp theo khối lớp và chủ đề, cập nhật hằng tháng. Mỗi giáo viên được khuyến khích tự xây dựng ít nhất một bài học số mỗi tháng; nội dung phải được kiểm tra trước khi chia sẻ. Theo chỉ tiêu nhà trường đặt ra, 100% lớp có ít nhất hai học liệu số mỗi tuần. Nhờ đó, một bài giảng hay hoặc một bộ học liệu được giáo viên ở một điểm trường xây dựng có thể nhanh chóng được đồng nghiệp ở điểm trường khác tham khảo và sử dụng.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Mầm non Cô Tô, nhà trường xác định chuyển đổi số phải gắn với công việc thực tế. Vì vậy, cùng với xây dựng kho học liệu dùng chung, chuẩn hóa dữ liệu và bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ, nhà trường yêu cầu giáo viên sử dụng AI có trách nhiệm, kiểm tra, chỉnh sửa nội dung trước khi đưa vào sử dụng. Nhà trường cũng triển khai phong trào “Mỗi giáo viên một sáng kiến số”, tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm để giáo viên học hỏi lẫn nhau và chủ động cập nhật công nghệ.