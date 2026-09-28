Phường Cửa Ông và An Sinh tiếp nhận 566 đơn vị máu

Ngày 27/9, phường Cửa Ông và phường An Sinh tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân tham gia.

Lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam thành phố Quảng Ninh và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả động viên các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện tại phường Cửa Ông.

Tại phường Cửa Ông, UBND phường Cửa Ông, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả và Câu lạc bộ Giọt hồng Đất mỏ phối hợp tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Nhân ái” năm 2026. Đây cũng là hoạt động trong chặng 3 Hành trình: “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Hội LHTN Việt Nam thành phố chỉ đạo tổ chức.

Gần 400 cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, tình nguyện viên, công nhân và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn đã đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả, Ban Tổ chức tiếp nhận 380 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế.

Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam thành phố Quảng Ninh tặng Bằng khen cho 10 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn 2021-2026.

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Quảng Ninh Nguyễn Vũ tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn 2021-2026.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường An Sinh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026.

Ngày hội thu hút gần 200 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia. Qua khám sàng lọc, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 186 đơn vị máu.

Trong ngày, hai địa phương đã tiếp nhận tổng cộng 566 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị; đồng thời lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Đoàn viên thanh niên phường An Sinh tham gia hiến máu tình nguyện.

Hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10 (1956-2026) và 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11 (1946-2026).