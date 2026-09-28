Người phụ nữ 28 lần hiến máu vì cộng đồng

Với tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, nhiều năm qua chị Phan Thị Hà (46 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ, Bí thư Chi đoàn khu Giếng Đáy 1 (phường Việt Hưng) luôn là một trong những hạt nhân tích cực của phong trào hiến máu tình nguyện.

Cơ duyên đưa chị Phan Thị Hà đến với phong trào hiến máu tình nguyện bắt đầu từ năm 2016. Khi ấy, được một người hàng xóm rủ cùng tham gia hiến máu tại Bệnh viện Bãi Cháy, chị Hà nhận lời với suy nghĩ đơn giản là thử một lần để biết. Sau lần hiến máu đó chị Hà cảm nhận rõ ý nghĩa của việc mình vừa làm.

Chị Hà chia sẻ: Sau khi hiến máu tôi thấy sức khỏe vẫn rất tốt. Đặc biệt, khi nhìn thấy những người bệnh đang cần máu, nhất là các bệnh nhi, tôi càng thấy việc hiến máu có ý nghĩa. Từ đó, tôi quyết định duy trì đều đặn, mỗi năm 3 lần.

Chị Phan Thị Hà là một trong 19 cá nhân tiêu biểu được UBND Quảng Ninh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026.

Khi tham gia các nhóm hiến máu tình nguyện, chị Phan Thị Hà càng có thêm cơ hội trực tiếp chứng kiến nhiều trường hợp người bệnh cần máu khẩn cấp. Không ít lần, chỉ cần nhận được thông tin bệnh viện cần người hiến máu, các thành viên trong nhóm nhanh chóng có mặt, không đắn đo hay tính toán. Riêng chị Hà đã hai lần trực tiếp hiến máu cấp cứu cho bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Không dừng lại ở hiến máu toàn phần, chị Hà còn chủ động tìm hiểu và tham gia hiến tiểu cầu. Nhận thấy nhu cầu tiểu cầu cho điều trị ngày càng lớn trong khi số người tham gia hiến còn hạn chế, chị sẵn sàng có mặt tại bệnh viện khi người bệnh cần. Đến nay, sau 10 năm gắn bó với phong trào, chị Phan Thị Hà đã có 28 lần hiến máu tình nguyện.

Với chị Hà, mỗi lần trao đi những giọt máu của mình không chỉ là một nghĩa cử nhân ái, mà còn là cách thiết thực nhất để sẻ chia cơ hội sống với người bệnh. Sự bền bỉ ấy cũng giúp chị trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần khích lệ người thân, bạn bè và người dân cùng tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Tinh thần nhiệt huyết của chị Hà còn được thể hiện trong nhiều hoạt động tại khu dân cư. Trên cương vị Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ khu Giếng Đáy 1, chị Hà luôn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện, quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn và vận động các nguồn lực hỗ trợ người yếu thế.

Chị Phan Thị Hà là HLV võ thuật, trọng tài quốc gia môn võ Jujitsu. (Trong ảnh, chị Hà làm trọng tài tại Giải vô địch quốc gia các CLB môn Jujitsu năm 2026 tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dù đã quá tuổi sinh hoạt Đoàn, chị Hà vẫn đảm nhận vai trò Bí thư Chi đoàn khu Giếng Đáy 1 với mong muốn tiếp tục đồng hành, động viên thanh niên tham gia các phong trào tình nguyện. Từ vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư, đến các hoạt động văn hóa, thể thao, chị Hà luôn có mặt và tích cực kết nối mọi người cùng tham gia.

Bên cạnh công tác xã hội, chị Phan Thị Hà còn là HLV võ thuật, trọng tài quốc gia môn Jujitsu và là Chủ nhiệm CLB Zumba Kiss Phan Hà. Phát huy chuyên môn của mình, chị tham gia hướng dẫn zumba miễn phí cho các thành viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và người dân có nhu cầu. Từ những bước nhảy khỏe khoắn, vui tươi, chị Hà và các thành viên đã góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống tích cực, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tại địa phương. Những buổi tập không chỉ giúp mọi người rèn luyện sức khỏe, mà còn trở thành không gian giao lưu vui vẻ, giải tỏa căng thẳng, tạo thêm sự gắn kết trong cộng đồng.

Với lối sống giản dị, gần gũi, tận tụy và trách nhiệm, chị Hà luôn nhận được sự tin tưởng của cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Chính những hành động thiết thực ấy đang từng ngày góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và làm đẹp thêm hình ảnh những người cán bộ cơ sở hết lòng vì mọi người.