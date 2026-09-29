Hơn 1.500 học sinh phường Hà Tu trải nghiệm kỹ năng PCCC&CNCH

Chiều 29/9, hơn 1.500 học sinh Trường TH và THCS Hà Tu đã được theo dõi, trải nghiệm thực tập phương án PCCC&CNCH do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an thành phố) phối hợp với UBND phường Hà Tu và Công an phường triển khai. Hoạt động được tổ chức ngay sau lễ ra mắt Trung tâm Học tập cộng đồng về PCCC&CNCH phường Hà Tu, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho học sinh ngay từ cơ sở.

Hơn 1.500 học sinh Trường TH&THCS Hà Tu trực tiếp theo dõi, trải nghiệm thực tập phương án PCCC&CNCH ngay tại trường.

Theo tình huống giả định, đám cháy xảy ra tại phòng họp tầng 2 Trường TH&THCS Hà Tu do bất cẩn trong sử dụng điện. Thời điểm xảy ra sự cố, hệ thống báo cháy tự động đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa nên không hoạt động. Chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa tổng hợp, khiến đám cháy có nguy cơ lan rộng khắp khu vực phòng học và cháy lan ra toàn bộ cơ sở. Tại thời điểm xảy ra cháy, có 2 người bị mắc kẹt, trong đó 1 người không thể tự di chuyển.

Lực lượng PCCC&CNCH cơ sở nhanh chóng triển khai chữa cháy, cứu người bị nạn.

Các lực lượng tổng tấn công để dập tắt đám cháy.

Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC&CNCH cơ sở nhanh chóng triển khai chữa cháy, cứu người bị nạn, đồng thời báo tin cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an thành phố). Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai các phương án chữa cháy, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng nhanh chóng tiếp cận khu vực xảy ra cháy, tổ chức tìm kiếm, đưa người bị nạn ra ngoài an toàn, đồng thời triển khai các biện pháp khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy. Sau khoảng 30 phút triển khai, buổi thực tập phương án PCCC&CNCH hoàn thành, bảo đảm yêu cầu, mục đích đề ra.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an thành phố) đưa ra những câu hỏi thông qua các tình huống thực tế để giúp các em học sinh nâng cao ý thức, kỹ năng tự bảo vệ và hỗ trợ người khác khi xảy ra sự cố.

Cùng với việc được trực tiếp theo dõi các lực lượng chức năng triển khai thực tập phương án PCCC & CNCH, các em học sinh Trường TH&THCS Hà Tu còn được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tuyên truyền về Luật PCCC và CNCH.

Thông qua các câu hỏi, tình huống thực tế, các em được trang bị kiến thức về những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ; nguyên tắc xử lý khi phát hiện cháy; kỹ năng thoát nạn và cách sử dụng một số phương tiện chữa cháy ban đầu.

Việc kết hợp tuyên truyền với thực hành, trải nghiệm thực tế giúp học sinh có điều kiện quan sát trực tiếp quy trình xử lý một tình huống cháy, nổ có người mắc kẹt. Qua đó nâng cao ý thức, kỹ năng tự bảo vệ và hỗ trợ người khác khi xảy ra sự cố. Đồng thời, hoạt động góp phần nâng cao trách nhiệm của giáo viên, học sinh trong bảo đảm an toàn PCCC&CNCH tại trường học, gia đình và cộng đồng.

Ban lãnh đạo Trung tâm Học tập cộng đồng về PCCC&CNCH phường Hà Tu ra mắt.

Trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an thành phố) cũng đã phối hợp với UBND phường Hà Tu tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Học tập cộng đồng về PCCC&CNCH. Đây là mô hình nhằm đưa kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH đến gần hơn với người dân, góp phần chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay từ cơ sở.

Với mục tiêu “mỗi người dân là một tuyên truyền viên, là một chiến sĩ trong công tác PCCC và CNCH”, Trung tâm Học tập cộng đồng về PCCC và CNCH của phường Hà Tu sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH đến từng khu phố, hộ dân, người dân; duy trì thường xuyên các lớp tuyên truyền, tập huấn, buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thi, hội thao... giúp người dân nắm vững quy trình xử lý tình huống, kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu; tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, các cơ sở giáo dục, tổ chức đoàn thể để triển khai hoạt động huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật an toàn PCCC và CNCH; ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng truyền thông số để chia sẻ tài liệu, video hướng dẫn, tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức phòng cháy chữa cháy, tạo điều kiện để việc học tập, rèn luyện kỹ năng an toàn được lan tỏa sâu rộng và hiệu quả…

Lãnh đạo Công an phường Hà Tu trao tặng phương tiện, thiết bị chữa cháy cho học sinh và giáo viên của trường.

Không chỉ là nơi tuyên truyền kiến thức, Trung tâm còn tạo điều kiện để người dân trực tiếp thực hành các kỹ năng xử lý cháy nổ, thoát nạn và cứu nạn cứu hộ. Thông qua các tình huống mô phỏng thực tế, người dân có thể nâng cao khả năng ứng phó, hình thành phản xạ tự bảo vệ bản thân và hỗ trợ người khác khi có sự cố xảy ra. Qua đó, tạo điều kiện để việc học tập, rèn luyện kỹ năng an toàn PCCC và CNCH được lan tỏa sâu rộng.

Trung tâm duy trì hoạt động cố định vào thứ Bảy, Chủ nhật của tuần thứ hai hằng tháng và tổ chức các hoạt động khi các cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu đăng ký học tập từ 50 người trở lên.